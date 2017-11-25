  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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'Kılıçdaroğlu'nu tüm kadınlardan ve milletimizden özür dilemeye çağırıyorum'

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Kılıçdaroğlu'nun kadına yönelik şiddete mazeret ürettiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

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Kılıçdaroğlunu tüm kadınlardan ve milletimizden özür dilemeye çağırıyorum

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda sarfettiği ve kadına yönelik şiddete adeta mazeret ürettiğini ileri sürdüğü sözlerinin utanç verici olduğunu söyledi.

İlknur İnceöz, "Hepimiz biliyoruz ki kadına yönelik şiddet, bireyde tüm insani değerlerin yok olması anlamına geliyor. Bu açıdan CHP Genel Başkanının sözleri, hangi düşüncede olursa olsun tüm kadınları ve milletimizi derinden yaralamıştır." ifadesini kullandı.

İnceöz, sözlerine şöyle devam etti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün yıldönümünde, bu can alıcı konuda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenlerle ilgili bir gündem oluşturma gayreti varken ve kadına yönelik şiddetin önüne geçecek, farkındalık oluşturacak mesajlar beklerken, Kılıçdaroğlu’nun adeta ateşe körükle gidercesine sarfettiği bu sözler ibret vesikası olmuştur. Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddeti meşrulaştırma çabasının yanında, sözde kadın hakları savunucularının ve her fırsatta kadınlar üzerinden rant peşinde koşan malum çevrelerin kör ve sağır tutumları da dikkat çekicidir.

Kılıçdaroğlu’nu, bu sözlerinden ötürü tüm kadınlardan ve milletimizden özür dilemeye çağırıyorum. AK Parti iktidarları olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, geride bıraktığımız 15 yılda kadın hakları konusunda önemli reformlar gerçekleştirdik. Kadınların, çalışma hayatı başta olmak üzere eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarını güçlendirmek için önemli adımlar attık."

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz
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