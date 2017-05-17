  • 17 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Kılıçdaroğlu'nu saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum'

'Kılıçdaroğlu'nu saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yargıya yönelik eleştirilerilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

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Kılıçdaroğlunu saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yargıya yönelik eleştirilerilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bozdağ, yargının, yargı görevi yapanların, gerektiğinde en ağır şekilde eleştirilebileceğini ancak suçlama ve iftiradan kaçırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"CHP lideri Kılıçdaroğlu, istediği kararlar çıkmadıkça, yargıya ve yargı görevi yapanlara hakaret etmekte ve haksız suçlamalar yapmaktadır. İstediği kararı veren hakimleri övmek ve istediği kararı vermeyen hakimleri ise yermek, hukuk devletine inanmış birinin yapacağı iş değildir. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yargıya ve yargı görevini yapanlara karşı kullandığı dili şiddetle kınıyorum. Kılıçdaroğlu'nu yargıya ve yargı görevi yapanlara karşı saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum."

Etiketler: adalet bakanı bekir bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter
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