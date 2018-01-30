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Kılıçdaroğlu'ndan TTB üyelerine yönelik gözaltılara tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Bu tür davranışlar Afrin Operasyonu'na gölge düşürür" dedi.

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Kılıçdaroğlundan TTB üyelerine yönelik gözaltılara tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB) yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu tür davranışlar, sizin yaptığınız ve toplumun tümünün desteklediği Afrin Operasyonu'na gölge düşürür. Çünkü şu algıyı beslemiş olursunuz; 'Bir yerde bir hata yapıyoruz, bu hatayı kimse bilmesin, görmesin.' Ortada bir hata falan yok. Neden yapıyorsunuz bunu? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti: 

"Bütün dünyanın ilgisini farklı bir noktaya çektik. Asker bile dağda terör örgütü mensubunu yaralı yakaladığında, ekmek veriyor, su veriyor, helikopter tahsis ediliyor ve hastaneye götürülüyor. Bu ordunun saygınlığuı açısından çok ama çok önemlidir. Bunlar Türkiye'nin itibarını zedeliyor."

"Teröre hep birlikte hayır demek zorundayız"

Kılıçdaroğlu, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonuyla ilgili olarak, "Hiçbir ülke kendi sınırında terör örgütlerinin yuvalanmasını istemez. Sınırdaki bir terör örgütü sadece bizim için değil onu barındıran ülke için de gelecekte bir tehlikedir. İnsan haklarına evet, demokrasiye evet ama teröre hep beraber hayır demek zorundayız. Bu insanlığın temel görevidir. Bu bağlamda bizim Afrin'e yapılan operasyona desteğimiz tamdır. Bunun ÖSO'yla paralel adlandırılması biz de büyük bir rahatsızlık yaratıyor." diye konuştu. 

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı, CHP
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