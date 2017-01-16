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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine 'taziye' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis ve Şırnak'ta şehit düşen askerlerin ailelerini telefonla arayarak, taziyelerini bildirdi.

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Kılıçdaroğlundan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis ve Şırnak'ta şehit düşen askerlerin ailelerini telefonla arayarak, taziyelerini bildirdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Bitlis'te şehit edilen Uzman Çavuş Samet Kaya'nın babası Bedir Kaya ve Uzman Çavuş Veysel Şirin'in babası Mehmet Şirin ile Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Mustafa Özdil'in oğlu Çağrı Özdil'i telefonla aradı.

Görüşmede, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler: telefon, taziye, şırnak, şehit aileleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis
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