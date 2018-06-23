Kılıçdaroğlu'ndan seçmene çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

"Hiçbir gerekçenin arkasına sığınmayın"

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yarın yapılacak seçimler vardı, seçmene şöyle çağrı yaptı:

"Yarın sandığa gideceğiz. Hep beraber sizden istediğim ilk şey hiçbir gerekçenin arkasına sığınmayarak hepimizin sandığa gitmesi ve oyumuzu kullanması. Sandığa gidip oy kullanmak demokrasinin olmazsa olmazı gideceğiz oyumuzu kullanacağız ve huzur içinde evimize döneceğiz."

"Demokrasiden yana oy kullanılmalı"

Kılıçdaroğlu, ya demokrasiden ya da tek adam rejiminden yana oy kullanılacağını savundu.

"Seçimler sıradan bir parti ya da parlamento seçimi değil. Demokrasiden yana oy kullanılmalı. 1980 darbesi sonrasında hazırlanan Anayasa değişikliğine hayır oyu kullandım, bunu da gururla söylüyorum."

"Muhtarlık temel kanunu çıkartacağız"

Kılıçdaroğlu, muhtarlarla ilgili projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Ayın 25'inde güzel, huzurlu bir Türkiye'ye uyanırsak muhtarlarla ilgili olarak yeni bir sayfa açılacaktır. Muhtarların önemli, değerli olduğunu biliyoruz. 100'ün üstünde kanunda muhtar adı geçer. Muhtarların temel muhtarlık kanunu yoktur. İlk yapılması gereken bir muhtarlık temel kanunu çıkartılmış olmasıdır. Bu konuda hazırlığımızı yaptık ve bitirdik. 134 maddeden oluşan bir muhtarlık kanunu hazırladık. Muhtarlık binaları inşa edeceğiz, muhtarlara ayrı bütçe tahsis edeceğiz."

"Siyasi partinin arkasında kapı gibi duracaksınız"

Esnaf politikalarına da değinen Kılıçdaroğlu, 10 yıl önce 5 milyon olan esnaf sayısının bugün 1 milyon 250 bine düştüğünü anlattı.

"Birleşin siz de süpermarket kurun diye tavsiyede bulunuluyordu ama siz ısrarla gittiniz, 'Biz onlara oy vereceğiz' dediniz. Oy vereceksiniz, ağlamayacaksınız, mahvolduk demeyeceksiniz, 5 milyondan 1 milyon 250 bine neden düştük demeyeceksiniz. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunan siyasi partinin arkasında kapı gibi duracaksınız."

"Esnaf Bakanlığını vadediyoruz"

Devletin esnafı koruyup, desteklemesi gerektiğinden bahseden Kılıçdaroğlu, bunun anayasada da yer aldığını hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hiçbir siyasi iktidarın "Esnaf Bakanlığı" vadetmediğini, bunun kendi vaatleri olduğunu söyledi.

"Türkiye'deki Suriyeli esnafın birinci sınıf, Türk esnafının ise ikinci sınıf olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "'CHP elitlerin partisi' diyorlar. Allah aşkına buna inanıyor musunuz? Ne eliti kardeşim, taşeron işçisinin sorununu, asgari ücretlinin derdini CHP dile getirdi. Bunlar elit, aristokrat aileler mi? Yok efendim."

"Emekten ve alın terinden yanayız"

CHP lideri, halka verdikleri bütün sözlerin arkasında durduklarına değindi.

Emekten ve alın terinden yana olduklarını, hiç üretmeden, alın teri dökmeden köşeyi dönenlerin, rantiye sınıfında olanların bulunduğunu söyledi.

"Keban, Atatürk Barajları kuruldu"

Kılıçdaroğlu, 1923-2002 yıllarında görev alan hükümetlerin 713 milyar dolar harcama yaptığını, bu harcamalarla, Keban, Atatürk Barajlarının kurulduğunu, şeker fabrikalarının yapıldığını anlattı.

"Son 14 yılda, 2003-2017'de harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolar. 2 trilyon 94 milyar dolarla ne yapıldı? Bu soruya hiçbir hükümet yetkilisi cevap vermiyor. Her sözümüze laf yetiştiriyorlar ama bu rakamlar olunca dut yemiş bülbül gibi ses çıkarmıyorlar. Bir Karakaya, Atatürk Barajı mı yaptınız, ne yaptınız?"

"Yap-işlet-devret modeli"

" 'Biz Avrupa’nın en büyük havaalanını yaptık' diyebilirler, doğru ama bu 2 trilyona dahil değil." diyen Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"O yap-işlet-devret modeli. Müteahhitler yaptı, hazine garantisini verdi, yapıyorlar, parasını kazanacaklar, belli bir süre çalıştıracaklar sonra devlete devredecekler. 2 trilyon buna dahil değil. 'Büyük köprüyü yaptık', o da buna dahil. O da yap-işlet-devret modeli. Avrasya Tüneli, o da buna dahil değil."

"Herkes oy kullanmalı"

Partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de destek isteyen Kılıçdaroğlu, herkesin elinin vicdanına koyarak oy kullanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kul hakkı yemeyene verilecek her oyun helale, kul hakkı yiyene verilecek her oyun da harama ortak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA