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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye "nezaketsizlik" tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" dedi.

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Kılıçdaroğlundan Muharrem İnceye &quot;nezaketsizlik&quot; tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri sonrası eşleriyle birlikte yemekte bir araya gelmişti.

İnce yemekle ilgili açıklama yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimi değerlendirdiklerini ifade etmişti.

"Kılıçdaroğlu’na isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir"

İnce'nin bu sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu bu özel yemeğin bağlamından koparılmasını siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirdi. 

Kaynak: TRT Haber, İHA

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