Kılıçdaroğlu'ndan gençlere çağrı: Sandığa gidin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de canlı yayınlanan "Liderler FOX" ta programında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin iktidarın dengesini bozduğunu savundu.

"Hiçbir siyasi partinin lideri cumhurbaşkanı adayı olmamalı, tarafsız olmalı" şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bu düşünceden hareketle Muharrem Bey'i aday gösterdiğimizde, göğsündeki CHP rozetini çıkardı ve Türk bayrağını taktı. Yaptığımız anketlerde de Muharrem Bey'in adı öne çıkmıştı dolayısıyla da kendisini aday gösterdik."

"Muharrem Bey yeni bir figür olarak ortaya çıktı"

Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Muharrem Bey'in çıkışıyla Erdoğan'ın ezberi bozuldu. Kendisine bir türlü gelemedi. Kendi döneminde yapılmayan bir çok eseri kendi döneminde yapılmış gibi tanımlamaya başladı, bu bir paniğin göstergesi. Muharrem Bey, dinamizmi, gençliği, ufku, sorunlara ürettiği çözümlerle, Türkiye'de yeni bir figür olarak ortaya çıktı. İnşallah Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve 25 Haziran sabahı güzel bir Türkiye'ye uyanacağız."

Kılıçdaroğlu, kendisini "Demokrasiyi savunan insan" olarak konumlandırdığını, 1923'te kurulan cumhuriyeti 2018'de demokrasi ile taçlandıracaklarından bahsetti.

"Gençlere çok büyük görevler düşüyor"

CHP lideri, adaletsiz bir Türkiye'yi içine sindiremediğini anlattı, "Hep beraber bir araya gelmeliyiz." dedi ve ekledi:

"Baktığım pencere, bir demokrasi penceresidir. 24 Haziran için özellikle gençlere sesleniyorum; bütün gençler, sandığa gidin. Bir cendereden kurtulmak, sosyal medyada her alanında özgürce yazmak istiyorlarsa sandığa gidecekler ve oy kullanacaklar. Yeni bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Gençlere çok büyük görevler düşüyor. Parti içinde demokratım, bunu büyük bir öz güvenle söyleyebilirim. Partide her delege, özgürce oy kullanır, lider hegemonyası yoktur. Sağ, sol kavramları 18. yüzyıla aittir.18. yüzyılın kavramlar ile 21. yüzyılın sorunlarını çözemeyiz, artık dünya değişti."

"Adalet yürüyüşünü de bunun için yaptık"

Kılıçdaroğlu, ülkeye demokrasinin gelmesi için her zaman ellerinden geleni ortaya koyduklarını savundu.

"Hangi görüşten olursak olalım, önce demokrasi, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğünde bir araya gelmeli ve anlaşmalıyız. Demokrasiyi ülkemize getirmeliyiz. Adalet yürüyüşünü de bunun için yaptık. Her alanda sorunlarımız var, bunlar giderek derinleşen ve kaygı yaratan boyuta geldi. 'Bunları tek parti olarak ben çözeceğim' dersek mantıklı olmaz ama 'hep birlikte çözeceğiz' dersek o zaman daha kapsamlı bir çözüm ortaya koyarız."

"Beraber ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz"

Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ülkede huzuru sağlamalıyız. İnsanlar telefonunun dinlenmesinden korkuyor. Bunun ilk bağlamı demokrasidir. Bunun için bir adım attık. Bir ittifak içinde gidiyoruz ve hepimiz demokrasiyi savunuyoruz. Biz demokrasi politikası izledik. Beraber ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın medya üzerindeki baskılara her zaman karşı çıkacağız. Yandaş medya oluşturmayacağız."

"Yarın kamuoyu ile paylaşılacak"

Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme geçişle ilgili bir komisyon kurduklarından bahsetti.

"Diğer partilerin katılımıyla bir metin hazırlandı. Genel başkanlara gösterilecek, son hali verilecek ve yarın da kamuoyu ile paylaşılacak. Demokratik parlamenter sisteme geçiş, bizim önemli hedeflerimizden birisi, demokrasi üzerindeki vesayeti kaldırmak istiyoruz. Darbe hukukundan arındırılmamış bir parlamenter sistem, bizim anladığımız anlamda bir demokratik parlamenter sistem değildir. Lider sultasını kaldıracağız. Anayasa ve seçim kanununu değiştireceğiz."

"İnce'nin hedefi parlamenter sistem"

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin hedefinin tam demokrasi ve parlamenter sistem olduğunu anlattı.

Parlamenter sisteme geçiş için öngörülen sürenin iki yıl olarak açıklandığını hatırlattı.

"Muharrem İnce hangi mesajı vereceğini iyi biliyor"

Kemal Kılıçdaroğlu, bu süre 18 ay ya da bir yıl da olabileceğini, sürenin zaman ve zemine bağlı olarak değişebileceğini sözlerine ekledi.

"Muharrem İnce, nasıl yöneteceğini ve dünyaya hangi mesajı vereceğini biliyor. Bu çok önemli. Çok hazırlıksız gelirseniz, seçilirsiniz ama ne yapacağınızı bilemezsiniz. O kadar önemli bir adım atıyor ki 'ben önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacağımı anlatacağım.' diyor."

"Sandık güvenliği için tam bir buçuk yıldır çalışıyoruz"

Sandık güvenliği ve mükerrer oy konularına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sandık güvenliğini sağlamak için yeni çalışmaya başlamadık, tam bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Önce hangi sandıklarda sorun var onu belirledik. Bu sandıkların sayısı 30 bin. Sonra bir araya geldik, nasıl geniş bir iş birliği gerçekleştirebiliriz diye konuştuk. Bunun için iki arkadaş görevlendirdik. Biri siyasi partilerle, diğeri STK'lar ve gönüllü kuruluşlarla bağlantı kurdu. İki ayrı koldan hareket ettik."

"YSK bilgisayar alt yapımızın güçlü olduğunu biliyor"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu an hiçbir sorunun olmadığını, herkesin güven içinde gidip oyunu kullanması gerektiğini anlattı.

"CHP Genel Merkezi'nin bilgisayar alt yapısı bütün siyasi partilere hizmet sunacak kapasitede. Yeri geldiğinde YSK'ya bile hizmet sunacak durumdayız. YSK da bizim bilgisayar alt yapımızın ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Hiç endişe olmasın herkes gidip, oyunu kullansın."

"Millet İttifakı çoğunluğu sağlayacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güveniyor musunuz?" sorusuna ise "hayır" cevabını verdi.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını doğru bulmadığını söyleyen Kılıçıdaroğlu, "Eşit koşullarda seçime girilmiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağını ve Millet İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu sağlayacağını iddia etti.

"Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu korkacak"

Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası iddialarıyla ilgili hakkında çıkan kararı da eleştirdi.

"Halk Bankası 'belgeler doğru' diyor, MASAK 'doğru' diyor. Dava 3 mahkemeye düşüyor o üç mahkemenin hakimini değiştirdiler, saraya yakın militan hakim getirdiler. Sanıyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu, geri adım atacak, korkacak. Bir milim geri adım atmam. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak zorundayım, benim görevim budur."

"Mitinglere çıkıp 'bize oy verin' diye bir şey yok"

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olan kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesi gerektiğini anlattı.

"Bizim CHP milletvekilleri Muharrem Bey'in mitinglerinde çıkıp 'bize oy verin' diye bir şey yok. Birlikte miting yapmamamızın nedeni bu. Eğer Ona CHP gömleği giydirirsek o zaman neden konuşuyoruz ki."

"Terörist Kandil'deyse oraya gidilecektir"

Kılıçdaroğlu, Kandil operasyonuyla ilgili bir soru üzerine şöyle devam etti:

"Terörist Kandil'deyse oraya gidilecektir. Benim merak ettiğim nokta, 16 yıldır neden terörü bitiremediler. Biz söz veriyoruz, parlamentoda çoğunluğu aldığımızda, Sayın Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda biz bunu 4 yıl içinde bitiririz. Parlamentodur çözümün adresi. Terörle mücadeleyi oy devşirme hesabıyla yaparsanız hiçbir şey yapamazsınız. Terörle mücadele akıl işidir."

"Bizim başka bir ülkenin topraklarında gözümüz yok"

Suriye'deki Türk askerlerin orada kalıp kalmayacağı sorusuna, Kılıçdaroğlu, Türk askerinin orada ilelebet kalmayacağı cevabını verdi.

"Her ülkenin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Türkiye'ye yönelik terör tehdidi bittikten sonra elbette bizim askerimiz kendi topraklarına gelecektir. Bizim başka bir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz kazanırsak, demokrasiyi getireceğiz, OHAL'i kaldıracağız, Merkez Bankasına siyasi müdahale yapmayacağız, bunları söylediğiniz andan itibaren Türk Lirası dolar karşısında sağlıklı bir zemine oturur."

"Onları aşağılamıyoruz"

Kılıçdaroğlu, Ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatını kurduktan sonra Ortadoğu'nun onarımını, Türk iş dünyasının yapacağını şöyle anlattı:

"Yolları, okulları, parkları, hastaneleri, toplu konutları yapacağız ve Suriyeli kardeşlerimize 'buyrun kendi ülkenize gidin' diyeceğiz. Onları aşağılamıyoruz. İkinci sınıf vatandaş muamelesi yapmıyoruz, Bir savaş, çatışma vardı, kabul ettik ekmeğimizi paylaştık ama artık kendi ülkelerine dönmeleri lazım onlara vatandaşlık verilmesini doğru bulmuyorum."

"Yorum yapmak doğru değil"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Suruç'ta yaşananlar da soruldu.

"Suruç meselesi ortaya çıktığında bir milletvekili arkadaşımızı görevlendirdik. Bölgeye gitti, vali ve yetkililerle konuştu. Olayla ilgili ayrıntılar verdi. Ama şu anda olay yargıya intikal etmiş durumda. Savcı soruşturma yapıyor. Bu konuda yorum yapmak için otopsi raporlarının ortaya çıkması lazım, o raporlar ortaya çıkmadığı için sağlıklı yorum yapmak doğru değil, inanıyoruz ki adli mekanizma büyük bir tarafsızlık içinde bu olayı soruşturur ve failleri ortaya çıkarır."

"Herkesin elinde silah var"

CHP lideri olayın bir PKK-AK Parti çatışması olmadığını söyledi.

"Bölgede herkesin elinde bir kalaşnikof, silah olması doğru değil ama maalesef Suruç örneği şunu gösterdi ki herkesin elinde bir kalaşnikof, bellerine çifte silahlarla gezenlerin fotoğrafları var. Bazılarının hastanede öldürüldüğü ifade ediliyor. Güvenlik kameralarının tahrip edildiği bilinen bir gerçek."

"Parlamentoda her siyasal parti bağımsız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı radyo programında 24 Haziran'dan sonra Meclis aritmetiğiyle ilgili sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Neden anayasayı değiştirdiler ve milletin önüne hangi sözle gittiler? 'Türkiye koalisyonlardan çok çekti. Koalisyonlar olmasın. Biz böyle 16 yıl tek başımıza yönettik. Şimdi anayasayı değiştireceğiz. Koalisyonlar çıkarsa, ülke yönetilemez. Dolayısıyla biz rejimi değiştireceğiz.' Gelinen nokta, koalisyonsuz Türkiye'nin yönetilemeyeceği noktasıdır. Bir partinin tek başına yüzde 51 şansı olmadığı için. O zaman hangi gerekçe ile yola çıktılar ve Türkiye'yi nereye sürüklediler. Parlamentoda koalisyon olmaz ki? Çünkü parlamentoda her siyasal parti bağımsızdır."

"Demokrasiden yana olan partiler yeni bir sayfa açacak"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "İkinci tura kaldığında Sayın Erdoğan'dan ya da iktidardan, HDP ile işbirliği olabilir mi?" sorusu soruldu.

"25'inde demokrasi açısından yeni bir sayfa açılacak. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ve demokrasiden yana olan partiler, demokrasiyi tekrar Türkiye'ye getirme açısından yeni bir sayfa açacaklar. Tek adam rejimi, ekonomiyi, yargıyı, parlamentoyu vesayet altına alması bir ülke için felakettir. 25 Haziran bir çıkış noktasıdır. Önemli olan temel nokta şudur, demokrasiden yana olan siyasal partilerin işbirliğidir."

Kaynak: AA