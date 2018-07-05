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Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı'da kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kılıçdaroğlundan Eylülün ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı'da kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül'ün ailesini ziyaret etti.

Eylül'ün babası Halil İbrahim ve annesi Şerife Yağlıkara'ya "başsağlığı" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Eylül için okunan duaya da eşlik eden Kılıçdaroğlu, Uzunbeyli Mahallesi Muhtarı Bülent Özalp ve bölge halkıyla da bir süre sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve İl Başkanı Rıfkı Güvener de eşlik etti.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Eylül'ün ailesinin evinden ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: eylül yağlıkara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ankara
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