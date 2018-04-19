Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Erken seçim kararının açıklanmasının ardından, ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu.

24 Haziran'da erken seçim kararı için CHP'nin tepkisi "Hodri Meydan, biz hazırız" oldu.

"Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil parti meclisimiz belirler"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da erken seçim kararını değerlendirdi.

"Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, kardeşliği, barışı getirmek için. Benim adaylığıma gelince. bizim partimizin bir özelliği vardır. Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirler. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız. Adayımızı böylece belirlemiş olacağız."

"İttifak kuracak mısınız?" sorusuna da, "Diğer parti liderleriyle görüşeceğiz. O çerçevede karar alacağız." diye yanıt verdi.

"En güçlü isim Kılıçdaroğlu"

Daha öncesinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da partileri için en güçlü ismin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Ankara'da gözler dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrilmişken CHP Genel Merkezi'nde de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, A takımı ile bir araya geldi, toplantı 5 saat sürdü.

"Aday belirlemeyle ilgili yöntemler belli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasının ardından Parti Sözcüsü Bülent Tezcan kameraların karşısına geçti.

"Tüzüğümüz de milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday belirleme ile ilgili yöntemler belli. Bu yöntemlerin en uygun olanı uygulanacaktır."

15 gün içinde açıklanıyor

Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplanacak. İsimlerden önce stratejiler belirlenecek. Aday belirleme yöntemi netleştirilecek.

CHP, Cumhurbaşkanı adayını 15 gün içinde açıklayacak.

Kaynak: TRT Haber