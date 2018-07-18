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Kılıçdaroğlu’ndan 47 yıllık arkadaşına sürpriz ziyaret

Tren faciası nedeniyle Tekirdağ’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 47 yıllık arkadaşına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Kılıçdaroğlundan 47 yıllık arkadaşına sürpriz ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’da tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını ve yaralıları ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası Muratlı ilçesi Ballı Mahallesi'nde bulunan 47 yıllık arkadaşı İbrahim Birelma’ya da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 

"47 yıldır beraberiz"

Okul arkadaşı ile mahallenin kahvehanesinde bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "47 yıldır beraberiz. İstanbul'da çok sık karşılaşmıyorduk ama burada tekrar karşılaştık. Ailecek tanışırız" dedi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, İbrahim Birelma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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