Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ayrı partilerden seçilmesi durumunda kavga edecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, yeni sistemi anlamamış. Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Başbakan yok. Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı yardımcıları var, bakanlar var ama başbakan yok. Hala kafa takılmış eski plak, bozuk plak gibi dönüp dönüp duruyor." dedi.

Bozdağ, Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde, Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen, "Referandum Öncesi Destek" programında konuştu.

Türkiye'nin yeni bir dönüm noktasında olduğunu belirten Bozdağ, "15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra yeni bir sayfayı açma zarureti ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaşanan bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin önünü açacak yeni bir kapıyı aralamıştır. Milletin ve devletin bekası, varlığı, birliği, istiklali ve istikrarı için Türkiye'nin sistem değişikliğine ihtiyacı var." dedi.

Türkiye'nin PKK, DEAŞ, DHKPC ve FETÖ dahil on ayrı terör örgütüyle mücadele ettiğini vurgulayan Bozdağ, dünyada bu şekilde başka bir ülke daha olmadığını bildirdi. Türkiye'nin zayıf, güçsüz, istikrarsız ve bu coğrafyada olan biten her şeye duyarsız olmasını isteyen güçlerin olduğuna işaret eden Bozdağ, "Diyorlar ki Türkiye güçlü, istikrar, refah olursa, barış ve güven olursa önünü biz kesemeyiz." ifadesini kullandı.

"Sistemi sağlam kuracağız"

Mevcut parlamenter sistemin doğrudan siyasi istikrar ve güçlü bir iktidar doğurmadığına işaret eden Bozdağ, Atatürk, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan dönemlerinde istikrar ve güçlü iktidar olduğunu hatırlattı.

Bozdağ, mevcut sistemin siyasi istikrarı ancak güçlü liderler sayesinde kurabildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu sistemle devamı halinde Tayyip Bey'den sonra istikrar için yeniden bir Tayyip Erdoğan, Turgut Özal yeni bir Adnan Menderes beklemek zorundayız. Sistem başka türlü istikrar doğurmuyor. Biz diyoruz ki öyle bir sistem kuralım ki sistemin kendisi siyasi istikrar, güçlü iktidar doğursun. Sistemi sağlam kuracağız bundan sonra liderlere bağlı istikrar değli sistemin kurduğu bir istikrar Türkiye'de olacak. Liderlere bağlı iktidar değil sistemin tesis ettiği güçlü bir iktidar Türkiye'yi yönetsin daima istikrar güçlü Türkiye'ye kazandıracaktır."

"15 sene sonra Merkel konuşacak yer bulamaz"

Almanya'da katılacağı programın iptal edilmesine de değinen Bakan Bozdağ, iptal kararının belediyenin kendi iradesi ile alınan bir karar olmadığını, federal hükümetin ya da Alman gizli istihbaratının baskısını sonucunda aldırılan bir karar olduğunu bildirdi.

Bozdağ, Almanya Başbakanı Merkel ve Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamalarda, iptal kararına herhangi bir etkilerinin olmadığını ifade ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'ye demokrasi dersi veriyorlar, ifade hürriyeti, başka haklardan dem vuruyorlar. Siz bir önce dönün kendinize bakın. Legal bir toplantıyı, meşru hükümetin bakanının katılmasına ve orada konuşacak olma ihtimaline tahammül gösteremiyorlar. Bizim konuşma ihtimalimize tahammül göstermiyorlar. Nasıl bir demokrasi bu? PKK'nın teröristleri cirit atıyor, DHKP-C'nin teröristleri cirit atıyor, FETÖ'cü teröristler cirit atıyorlar, darbe yapan alçaklar orada cirit atıyor. Alman hükümeti, bunları himaye ediyor ve her yerde koruyor, kolluyor. Teröristlere hürriyet ama temiz insanlara demokrasiye, kanunlara saygısı olan insanlara ise her türlü engelleme çıkarılıyor.

Almanya'ya bir kez daha eğer antisemitizm, İslamafobya, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına karşı Almanya'nın yöneticileri ve siyasetçileri seslerini yükseltmez bu aşırılıklara karşı mücadele etmezlerse korkarım 15 sene sonra Merkel konuşacak yer bulamaz. Bu faşizan hastalıklar yayıldıkça, başkalarına tahammül etmez, hürriyet alanı açmaz, kendi dışında olan herkesi yok eder."

"Değişen sistem Türkiye'nin hükümet sistemi size ne?"

Türkiye'nin aleyhine çalışanların baş üstünde ağırlandıklarını vurgulayan Bozdağ, "Referandum süreci var. Avrupa'da, Amerika'da dahil herkes sanki referandum onların kendi ülkesinde oluyor. Sanki Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın hükümet sistemi değişiyor. Değişen sistem Türkiye'nin hükümet sistemi size ne? Biz karar vereceğiz. Bunun kararını Türk milleti verecek." dedi.

Bozdağ, önümüzdeki günlerde Venedik Komisyonu, Avrupa Konseyinin İnsan Hakları Komisyonu başta olmak üzere pek çok kurumun Türkiye'nin aleyhine raporlar yayınlayacağını bildirdi. Bozdağ, "Taslaklar ortada, biz onları da gördük, bütün dert Türkiye'nin bu değişimi yapmasına engel olmak. Bu milletin yararına olan bir değişime bunlar 'evet' der mi? Demez. Hangi işimize 'evet' dediler, yok." görüşüne yer verdi.

"Parlamento daha da güçlendiriliyor"

Bakan Bozdağ, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği sisteminde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ayrı partilerden seçilmesi durumunda kavga edecekleri şeklindeki açıklamalarını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zaten bizde onun için diyoruz. Başbakan, Cumhurbaşkanı ayrı partiden olunca kavga ediyor hatta diyoruz ki aynı partiden olunca da kavga ediyor. Kavgasız bir sistem kuralım diyoruz onu yapıyoruz ama Sayın Kılıçdaroğlu, yeni sistemi anlamamış. Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Başbakan yok. Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı yardımcıları var, bakanlar var ama başbakan yok. Hala kafa takılmış eski plak, bozuk plak gibi dönüp dönüp duruyor. İşte bunlar böyle anlatıyorlar. Ben de diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu benim Yozgatlı hemşehrililerim, Keçiörenle hemşehrililerim senden daha akıllı. Aziz Türk milleti senden daha akıllı. Daha bilgili, basiret sahibi. Yalanla, dolanla milleti kandıramazsın. Sanki parlamento kapatılacakmış gibi ayrı ayrı laflar ediyor. Yok öyle bir şey. Parlamento daha da güçlendiriliyor. Hükümet daha da güçlendiriliyor. Yasama, yürütme birbirinden tam ayrılıyor birbirine karşı daha bağımsız hale getiriliyor. İktidarı doğrudan millet seçiyor. Yeni sistemin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."