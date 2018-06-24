Kılıçdaroğlu: Yarın güzel bir Türkiye'ye uyanacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Arjantin İlkokulundaydı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da CHP liderine eşlik etti. Kılıçdaroğlu, oyunu 4 bin 173 nolu sandıkta kullandı.

"Sandıkları terk etmeyiniz"

Kılıçdaroğlu, sandıklar kapandıktan sonra konuştu, sandık görevlilerine "sandıkları terk etmeyin" çağrısı yaptı.

"Sayım işlemleri başladı sandıklar açıldı görevli olan bütün arkadaşlarıma açık ve net ifade ediyorum demokrasiye inanıyorsanız ki inanıyoruz. Oy kullanırken orada durduğunuz dolayısıyla tutanaklar tutuncaya kadar islak imzalı tutanaklar tutuluncaya kadar ve birer örneği sizler tarafından alıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz.

"Süreç itinayla tamamlanırsa güzel bir güne uyanırız"

Kemal Kılıçdaroğlu, sandığa gidip oy kullanan bütün vatandaşlara teşekkür etti.

"Bu çevrede bütün yurttaşlarıma şunu söyleyebilirim bu süreci büyük bir sabırla büyük bir itinayla sonlandırabilirsek güzel şeyler olacak inanıyorum. Biz yarın güzel bir Türkiye'ye uyanmış olacağız."

Kaynak: TRT Haber