Kılıçdaroğlu ve İnce hafta başında görüşecek

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP kulisleri hareketli. Ana muhalefetin geleceği ile ilgili kararları partinin yetkili kurulları verecek.

Görüşme tatilden sonra

Gözler ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşmesine çevrildi.

İki isim 24 Haziran sonrası birkaç kez telefonda görüştü ama hiç yüz yüze gelmedi. Muharrem İnce, çalışmalarına ara verdi kısa bir tatile çıktı.

İnce'nin ziyaretleri başlıyor

O tatil sonrası, hafta başında Kılıçdaroğlu ve İnce'nin biraraya gelmesi bekleniyor.



Bu görüşmede seçim sonuçları değerlendirilecek. Muharrem İnce, 81 ile yapacağı teşekkür ziyaretlerine ise 4 Temmuz'da Erzurum'dan başlayacak.

Olağanüstü kurultay masada

Hem parti içinden yükselen olağanüstü kurultay talepleri hem de 24 Haziran seçimlerinin sonuçları arka arkaya yapılacak toplantılarda ele alınacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi üyeleri, İl Başkanları ve Belediye Başkanları ile biraraya gelecek.

Kaynak: TRT Haber