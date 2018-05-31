Kılıçdaroğlu: Türkiye katma değeri yüksek ürün üretmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'u ziyaret etti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da iki önemli seçim yapılacağını hatırlattı.

"Türkiye'nin hangi konumda olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. O halde hepimizin düşünmesi gereken bir gerçek var. Türkiye bugün sıkıştığı çemberin dışına nasıl çıkabilir? Türkiye'yi nasıl bölgesinin yıldızı haline getirebiliriz? Türkiye'nin bölgesinin yıldızı haline gelmesi için yeterli kapasiteye, bilgiye, birikime sahip midir, değil midir? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunlar çok önemli."

"Her önüne gelen her istediğini üretmeyecek"

Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun beton ekonomisi, bol miktarda inşaat yapmak, üretim ekonomisi ile katma değeri yüksek üretim yapmak arasında seçim yapması gerektiğini söyledi.

"Bu ülkenin tasarruflarını üretime mi yönlendireceğiz, betona mı yönlendireceğiz? İkisi arasında fark var. Betona yönlendirirseniz işsizlik kronik hale gelir. Tasarruflar bir yere gider ve Türkiye bilgi çağını kaçırır. Türkiye bilgi çağını yakalamak zorundadır. Sanayici rekabete hazır olmak zorundadır. Bunları yapmak ve yaşatmak zorundasınızdır. Her önüne gelen her istediğini de üretmeyecek. Onun da planlamasının yapılması lazım. Katma değeri yüksek ürün üretilmesi lazım. Türkiye'nin yönelmesi gereken alan, katma değeri yüksek ürün üretmekte yatıyor."

"Hep beraber bir otobüsün içerisindeyiz"

Ufku dar olan bir siyaset anlayışının yönetmesinin Türkiye'yi çıkmaz noktaya getirdiğini öne süren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hep beraber bir otobüsün içerisindeyiz. Nereye doğru gittiğimiz belli değil. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz. Türkiye büyük değişimler ve dönüşümleri gerçekleştiremezse bunların tamamını kaybeder. Türkiye çağın gerisine itilmiş olur."

"OBİT'i kuracağız, kendi sorunlarımızı çözeceğiz"

Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri halinde ilk yapacakları işin başında Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını (OBİT) kurmak olacağını yineledi.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin yer alacağı OBİT'te Ortadoğu'daki kavgayı bitireceklerini savundu.

"Neden kavga ediyoruz, hangi gerekçeyle kavga ediyoruz biz diyeceğiz. Niye Orta Doğu'da kan gövdeyi götürüyor. Birinin eline silahı ABD, diğerinin eline silahı Rusya veriyor. Kardeşler birbirlerini öldürüyor. Kaldı ki 4 ülkede bizim akrabalarımız var. Barış içinde yaşamak varken niye birbirimizi öldürüyoruz, egemen güçlerin oyununa geliyoruz? Egemen güçler dış politikayı belirlerse Türkiye felaketten kurtulamaz. O nedenle OBİT'i kuracağız. Kendi sorunlarımızı oturup çözeceğiz. Bu, aynı zamanda bölgenin tümüyle terörden arındırılması anlamına gelir. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman Türkiye dolara boğulur."

"İmam hatip okullarına gidenler bizim çocuklarımız değil mi?"

Seçim sürecinde medyadan da fazla destek alamadıklarını iddia eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bakıyorum havuz medyasına, 'CHP gelirse imam hatip okullarını kapatacak' diyorlar. Ya imam hatip okullarını kuran biziz kardeşim, niye kapatalım? Daha iyi eğitim, daha nitelikli eğitim vereceğiz. İmam hatip okullarına gidenler bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız değil mi? Onlar daha bilgili olsunlar, daha birikimli olsunlar bizim görevimiz değil mi? Ama kısır bir çekişmenin içerisine Türkiye'yi sokmak istiyorlar. Türkiye'nin bu kısır çekişmeden süratle çıkması lazım."

"Namuslu siyaset sözü veriyorum"

Kılıçdaroğlu, işsizlik, emeklilere ikramiye, asgari ücret, yoksulluk alanlarındaki seçim vaatleriyle ilgili bilgi verdi.

"İşin temelinde yatan budur, namuslu siyaset. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ben size namuslu siyaset sözü veriyorum. Başka bir söz vermiyorum."

Kaynak: AA