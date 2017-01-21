Kılıçdaroğlu: Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa oylamasının ardından parti grubunu topladı.

Kılıçdaroğlu sabahın ilk saatlerinde Meclis'te milletvekillerine hitap etti.

Gündeminde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Anayasa değişikliği teklifi vardı.

Kılıçdaroğlu, “İktidar kanadının ağırlıklı oylarıyla torba anayasa değişikliği gerçekleşmiştir. 54 madde de değişiklik yapıyorsunuz tek madde halinde geçiriyorsunuz. Oysa anayasa diyor ki her değişikliğin ayrı ayrı oylanması lazım. Türkiye bu rejim değişikliğini kaldıramaz.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li vekillere de çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Bu saatten itibaren tüm vekil arkadaşlarım hep birlikte sokak sokak cadde cadde kahve kahve fabrika fabrika gezeceğiz. Gerçekleri bütün ayrıntılarıyla vatandaşımıza anlatacağız.” şeklinde konuştu.

