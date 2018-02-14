  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kılıçdaroğlu: Türkiye ABD'ye en sert tepkiyi göstermeli

Kılıçdaroğlu: Türkiye ABD'ye en sert tepkiyi göstermeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ziyaretiyle ilgili, "Çok net ve açık tavır konulmalı" dedi.

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Kılıçdaroğlu: Türkiye ABDye en sert tepkiyi göstermeli

Terör örgütü YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah yollayan ABD, en son teröristlere ayırdığı 550 milyon dolarlık bütçeyle gündeme geldi.

Pentagon'dan teröristlere 550 milyon dolar

Türkiye-ABD ilişkileri böyle bir kritik süreçten geçerken, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ankara'ya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleşecek olan ziyareti değerlendirdi. Türkiye'nin en sert tepkiyi göstermesi gerektiğini söyledi. 

"ABD bunu yaparsan Türkiye bütün bağları koparır"

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'yi bu sözlerle uyardı:

"YPG/PKK'yı bir terör örgütünü silahlandıramazsın benim sınırlarımızda konuşlandıramazsın. Bunu yaparsan bugüne kadar oluşan Türkiye ile ABD arasındaki bütün bağlantı koparır. Çok açık ve net tavır konulması lazım. En net tepkiyi vermesi lazım.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siz hala kalkıyorsunuz terör örgütüne orada para imkan veriyorsunuz ne yapacak? Türkiye elini kolunu bağlayıp susacak mı? En net, en sert açıklamasını yapmalı tavrını da almalı. Her türlü tavra destek veririz." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tillerson, Kılıçdaroğlu, abd
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