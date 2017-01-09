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Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Kahraman'ı hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Kahraman'ı hastanede ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Kahramanı hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Güven Hastanesine gelen Kılıçdaroğlu, burada yaklaşık 20 dakika kaldı ve doktorlardan Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hekimlerden bilgi aldık, şu anda kendisi yoğun bakımda ama 'hayati tehlikesinin olmadığı' ifade edildi. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur, gelir parlamentoyu yönetir. Kendisinin esprilerine parlamentonun ihtiyacı var." dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu daha sonra hastaneden ayrıldı.

Bu arada, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural da hastaneye gelerek, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Kahraman, ziyaret
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