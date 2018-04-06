Çocuk istismarı kanun tasarısı haftaya meclise sevk edilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Ünal, devam eden MKYK toplantısında iç, dış siyasi gelişmeler, ekonomik ve sosyal gelişmelerin değerlendirildiğini, olağan kongre süreçlerinin konuşulduğunu kaydetti.

AK Parti'nin Aydın, Denizli, Siirt ve Van il kongrelerinin tamamlanmasının ardından İzmir ve İstanbul dışında tüm il kongrelerini tamamlamış olacağını anlatan Ünal, İzmir il kongresini 28 Nisan'da, İstanbul il kongresini 6 Mayıs'ta yaparak, ramazan ayından önce il kongrelerini bitireceklerini söyledi.

Partisinin kadın ve gençlik kollarının kongrelerinin ardından, olağan büyük kongrenin tarihini belirleyeceklerini dile getiren Ünal, "Yeni il ve ilçe teşkilatlarımız bundan sonraki süreçte inşallah tüm gayretleriyle Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle artık metal yorgunluğunu üzerinden atmış, diriliş heyecanıyla 2019, 2023 hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürecekler." dedi.

Kanun tasarısı haftaya mecliste

Çocuk istismarına yönelik kanun tasarısının imzalarının tamamlandığını açıklayan Ünal, tasarının en geç gelecek hafta meclise sevk edileceğini söyledi.

Afrika Siyasi Partiler Konseyi üyeliği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 48 Afrika ülkesinden 82 siyasi partiyi bir araya getiren, "Afrika Siyasi Partiler Konseyi" ile uluslararası platformlarda iş birliği içinde oldukları çatı bir kuruluş olduğunu ifade ederek, toplantıda, "Afrika Siyasi Partiler Konseyi" üyeliği için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

"Son derece bölücü ve çirkin bir dil"

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretine ilişkin ana muhalefet partisinin eleştirilerini anımsatarak, "Toplumu 'halkın polisi-sarayın polisi', 'halkın 15 Temmuz'u-sarayın 15 Temmuz'u', '15 Temmuz şehidi-terör şehidi' gibi ayıran Kılıçdaroğlu, şimdi de 'halkın sanatçısı-sarayın sanatçısı' gibi yine son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır." ifadesini kullandı.

"Burada normal olan bu başarıyı takdir etmektir, anormal olan ise bu başarıyı karalamaktır. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bu yaklaşımda da faşist ve darbeci anlayışı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Sanatçılarımıza dönük ifadelerinde o öfke, o kin, o nefret bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Ünal, "6-7-8 Ekim olaylarında onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren terör sevici, şiddet yanlısı, Kandil'den terör örgütünden talimat alan, şu anda hapiste bulunan bir partinin eş başkanını ziyarete gitmeyi sorun olarak görmezler ama PKK/YPG ile mücadele eden Mehmetçik'i, Mehmetçik ile birlikte olmaya giden sanatçıyı sorun haline getirirler." dedi.

"CHP'nin aklı darbeci, faşist bir akıl"

Siyasetin önemine dikkati çeken Ünal, "Siz eğer Afrin'i, Zeytin Dalı'nı, Fırat Kalkanı'nı siyasetin, siyasi iradenin başarısı olarak görmeyecekseniz, bunu neyle açıklayacaksınız? Fırat Kalkanı'nı, Zeytin Dalı'nı siyasetin başarısı olarak görmeyeceksek, devletin kendi başına yaptığı bir şey olarak göreceksek, o zaman siyaseti, demokrasiyi nereye koyacağız?" sorularını yöneltti.

CHP'nin bu yaklaşımında faşist ve darbeci anlayışının bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Ünal, AK Parti'nin iktidar olarak sorumlu davrandığını kaydetti.

Ünal, AK Parti olarak, "Onların testisi boş olabilir ama bizim testimiz süt dolu. Testilerimiz çarpışırsa bu milletin kazanımları kaybolur." diye düşündüklerini anlattı.

"Bizim bu sorumlu davranmamız, şu anlama gelmiyor; her grup toplantısında istediği rahatlıkta bize hakaret etmesi, bizi tehdit etmesi, militan olarak tanımladığı küçük bir azınlıkla bu milletin yetki verdiği meşru hükümeti, gayri meşru ilan etme hakkını Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiyor."

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrından vazgeçmesi gerektiğini belirten Ünal, "Birileri bize diyor ki 'Siz iktidar olarak toplumu kucaklayın.' Bize hakaret eden, bize küfreden, bizimle ilgili her türlü yalanı iftirayı söyleyenlerle biz nasıl kucaklaşacağız?" dedi.

"Bu kadar seviyesizliğe, pespayeliğe müsaade etmeyiz"

Türkiye'yi kimin kutuplaştırdığını soran Ünal, Türkiye'yi, yalan, iftira, kin, nefret temelinde söylemlerle siyaset yapanların kutuplaştırdığını söyledi.

"Eğer CHP'nin simetrisinde biz onlara cevap verirsek, bu seviyesizlik, pespayelik bu topluma da zarar verir. Onların seviyesine inmiyorsak, onların dili ve üslubuyla konuşmuyorsak, bu bizim onlardan çekindiğimiz, söylediklerini onayladığımız anlamına gelmiyor."

'Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor'

Mahir Ünal, "Bizler de artık CHP'nin yalanlarına cevap vermekten, hakaretleriyle ilgili dava açmaktan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezeyanlarından, histerilerinden, histeri krizlerinden bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye bunu hak etmiyor, Türkiye böyle bir muhalefeti hak etmiyor." dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkıp ağzına geleni sayıyor, son derece rahat, son derece relaks, böyle adeta antidepresan kullanmış, sakinleştirici almış bir ruh haliyle, gülerek her türlü ağır hakareti, çirkin ifadeyi kullanıyor." diyen Ünal, "Sanatçılara hakaret ediyor, işine gelmediği zaman hukuka hakaret ediyor. Her türlü hukuksuzluğu yapma hakkını kendisinde görüyor. O hukuksuzluğu yaptığı zaman 'Ben bu hukuku tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. 'Anayasa'yı tanımıyorum' deme hakkını kendinde görüyor. Bu kadar konfor, bu kadar rahatlık siyasette olmaz." ifadesini kullandı.

Ünal, CHP milletvekillerinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihalesini protestosuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu

"Kamu İhale Kurumunun şeffaf bir şekilde, kameraların önünde gerçekleştirdiği ihaleyi gidip CHP'li milletvekilleri hukuksuz bir şekilde maalesef bastılar. Yani ihaleyi basmayı 'şeffaf bir şekilde kameraların önünde gerçekleştirilen bir ihaleye fesat karıştırmak' olarak değerlendirebilir miyiz? Evet, değerlendirebiliriz."

Kaynak: AA