Kılıçdaroğlu Pendik'te sokak iftarına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik'te Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen sokak iftarına konuk oldu. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, herkesin işi, aşı varsa, herkes rahat geçinebiliyorsa ve akşam evine huzur içinde dönebiliyorsa, o ülkedeki insanların huzur içinde yaşayabildiğini dile getirdi.

"Bir siyasi ahlak kanunu çıkaracağız"

"Bir ülkede işsizlik varsa, 17 milyon yoksul varsa, o ülkede insanlar işsiz olarak aylarını, yıllarını geçiriyorlarsa ve 'Biz nasıl iş bulacağız? Nerede iş bulacağız?' diye bir beklenti içine girmişlerse, o ülkede huzur yoktur. Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün, parlamentoda CHP'nin çoğunluğu sağladığı gün, bu ülkeye huzuru ve bereketi getirmeye söz veriyoruz, ant içiyoruz. İlk yapacağımız, önce bir siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Artık üçkağıtçıların parlamentoda olmadığı, ihale takipçilerinin parlamentoda olmadığı, milletin haklarının savunulduğu bir parlamentoyu yeniden inşa etmek için ahlakı, dürüstlüğü, birlikte yaşamayı egemen kılacağız. 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Asgari ücretle herkes rahat geçinebilecek. Vergisi olmayacak asgari ücretin, 2 bin 200 lira net asgari ücretlinin eline geçecek. Bu paranın yüksek bir para olmadığını ben de biliyorum ama en azından asgari ücretlinin rahat nefes alabileceği bir ücret düzeyine asgari ücreti kavuşturmamız gerekiyor."

"Ülkelerin içişlerine karışmayacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye Orta Doğu'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve dünyanın neredeyse her bölgesinden binlerce insanın geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu güzel coğrafyada huzuru sağlamanın yolu, bütün komşularımızla barış içinde yaşamaktır. Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de, bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız. Suriye, İran, Irak'ın, Kafkaslar'daki, Balkanlar'daki ülkelerin içişlerine karışmayacağız. Bütün ülkelerle dost, bütün ülkelerle kardeş olacağız. Orta Doğu coğrafyasında Müslüman kanı akıyor, insanlar birbirlerini öldürüyor, ama biz o bölgede de barışı sağlayacağız. İlk yapacağımız işlerden birisi Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmak olacak. Bütün Orta Doğu'nun barışını sağlayacağız ve bütün Orta Doğu'ya huzuru getireceğiz, bütün Orta Doğu halklarıyla barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Suriye'de, Irak'ta da Araplar var, Türkiye'de de Araplar var. Suriye'de ve Irak'ta da Kürtler var, Türkiye'de de Kürtler var. Suriye ve Irak'ta de Türkmenler var, Türkiye'de de Türkmenler var. Orada Ezidiler var, Türkiye'de de Ezidiler var. Dolayısıyla Türkiye bölgenin en büyük gücü olarak bütün Orta Doğu'ya barışı, kardeşliği, esenliği getirecek. Kimin zamanında? Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda ve CHP parlamentoda çoğunluğu elde ettiğinde, bunların tamamını gerçekleştireceğiz."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında bir grup meşale yaktı. Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'na Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi tarafından plaket ve kilim hediye edildi. İftar sonrası Boşnak Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Gösteri sırasında havai fişek atıldı.

Kaynak: AA