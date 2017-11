Kılıçdaroğlu, partinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Sözcü'nün sahibi FETÖ'yü, silahlı terör örgütünü yönetmek, propagandasını yapmaktan 30 yıl ceza alıyor. Sözcü ile FETÖ'nün ne ilgisi var. Gazetede FETÖ örgütüyle ilgili bir tek olumlu cümle bulurlarsa hepsini geri alacağım. Asla mahkum edemezsiniz, o gazeteyi ve gazetecileri yok edemezsiniz.

- Burak Akbay'ın bunlara desteği varsa hep beraber gidelim üstüne yok öyle bir şey. Ona rağmen 30 yıla kadar hapisle cezalandırmak istiyor. Adalet er yada geç tecelli edecektir.

- Zonguldak'taki maden işçileriyle ilgili uzlaşma sağlanmış. Sağlandıysa bunun takipçisi olacağız. Maden işçileri bizim başımızın üstündedir. Yerin metrelerce altında kömürü tenefüs eden insanlardır bunlar. Yer altında çalışıyorlar. İşçilerin haklarına sahip çıkmak hepimizin görevi.

- Sınav sistemi her bakan değiştiğinde değişiyor. Öyleyse o sistem belli değildir. Çocuklarımızın iyi okullarda okumasını, analitik düşünmesini, çocuk haklarını onlara öğretmek hepimiz isteriz.

- Öğretmen strateji belgesinin yayınlanması gayet güzel. Nasıl bir öğretmen yetiştirilecek bunu bilmeye hakkımız var.

- Devlet okullarının yüzde 90'ı niteliksiz diğer kalanlar nitelikli. Süratle Milli Eğitim Şurası toplanmalı. Bütün taraflar Milli Eğitim Şurasına davet edilmeli. Bunu zamanında Finlandiya yaptı. Finlandiya, tüm bireylere aynı eğitim olanakları, fırsat eşitliği sunuyor. O reformu yapan bakan yardımcısını davet ettik. Bu çocukların iyi okuması lazım. Her okulun bir bütçesi olmalı. Devlet, özel okullara 1 milyar 300 milyon teşvik veriyor, devlet okullarına vermiyor. Öğretmenlerin yetiştirilmesiyle ilgili çaba harcamalıyız. Taşımalı eğitime son vermemiz lazım. Nerede çocuk varsa orada okul olmalı. Her köyde bir öğretmenimiz olacak.

- İthalatla et ucuzlasaydı mesele çözülürdü. 7 yıldır bu ülke pahalı et yiyor. İki mağazada etleri satacaklar kasaplar isyan ediyor. Et fiyatlarını düşürmenin yolu besiciyi desteklemekten geçer. İthalatla olmaz. Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda nasıl yapıyor. Bizim besicimiz bizim kasabımız mağdur oluyor.

- Otomobillere cam filmi takılması serbest bırakmıştı. 5 milyon vatandaş arabasına cam filmi taktırdı. Ödenen para 1 milyar liranın üstünde. Aradan bir yıl geçmeden karar değişti, yasakladılar. Cezası 427 lira. Niye serbest bıraktılar niye yasakladılar?