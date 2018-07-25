  • 25 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.862
    EURO 5.69
  • BIST 93724.69
    ALTIN 192.408
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler

Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için imzaların toplanması halinde genel merkeze getirilmesini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay için imzaların toplandığı açıklandı, ne söylersiniz?” sorusuna, "İmzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" karşılığını verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, olağanüstü kurultay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER