Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
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Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay için imzaların toplandığı açıklandı, ne söylersiniz?” sorusuna, "İmzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" karşılığını verdi.
Kaynak: AA