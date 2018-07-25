Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay için imzaların toplandığı açıklandı, ne söylersiniz?” sorusuna, "İmzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" karşılığını verdi.

Kaynak: AA