Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Kulu’da yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programındaki sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu, neye 'Hayır' dediğini bilmiyor. Demek ki içten içe yürütmede çift başlılığın ortadan kaldırılmasını istiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Ama sırf muhalefet olsun diye 'Hayır' diyor. Zaten 18 maddelik değişikliği açıp okusa emin olun ki o da 'Evet' diyecektir." dedi.

‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olsun, darbeler dönemi bir daha gelmemek üzere kapansın’ dediklerini aktaran Elvan, terör örgütlerinin ve her seçimde sandıkta dersini alanların buna karşı çıktığını dile getirdi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, daha hızlı karar alacak”

16 Nisan'daki halk oylamasına doğru gidilen süreçte, bu sisteme, 'diktatörlük geliyor' ve cumhuriyetin kazanımlarını yok ediyorlar' yalanıyla karşı çıkanların olduğuna işaret eden Elvan, "Milletimiz bu yalana prim vermeyecek. Milletimiz kimi seçmişse cumhurbaşkanı o olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, daha hızlı karar alacak. Milet iradesinin üzerinde hiçbir gölge ve vesayet olmayacak. Yürütmede çift başlılık tamamıyla ortadan kalkacak." diye konuştu.

Türk milletinin kıyamete kadar bayrağının, ay yıldızlı Türk Bayrağı olacağına ve bu ülkeyi vatan bilen 80 milyonun kardeş olduğuna dikkati çeken Elvan, bu bayrağı yüceltmek, devleti güçlendirmek ve milleti daha müreffeh kılmak için 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 'Evet' diyeceklerini vurguladı.

"Ana muhalefet neyi savunduğunu bilmiyor”

Halk oylamasında değişecek olanın sadece hükümet sistemi olduğunu ifade eden Elvan, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet emin olun neyi savunduğunu bilmiyor. Başındaki kişi sayın Kemal Kılıçdaroğlu, geçen gün bir radyo programına katıldı. Oradaki diyor ki 'Yeni bir model kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını. Başbakanda başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakanda başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak.' Arkadaşlar, buna gülmeyin diyemem. Kılıçdaroğlu, bizim anayasa değişikliği başbakanlığı kaldıracağımızı bile bilmiyor. Anayasa'nın 18 maddesini bile okumamış. Diyor ki 'başbakan bir partiden cumhurbaşkanı bir partiden olsa ne olacak'. Bir partinin genel başkanı bunu nasıl söyler. Hiç mi okumadınız anayasa değişikliğini? Hiç mi görmediniz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu neye 'Hayır' dediğini bilmiyor. Demek ki içten içe yürütmede çift başlılığın ortadan kaldırılmasını istiyor. Buradan bunu anlıyoruz. Ama sırf muhalefet olsun diye 'Hayır' diyor. Zaten 18 maddelik değişikliği açıp okusa emin olun ki o da 'Evet' diyecektir. Ben de bundan eminin."

"Anayasa değişikliği doğru ve milli bir karar"

15 yıldır milletin yararı için yaptıklarına ana muhalefetin hep karşı çıktığını belirten Elvan, milletimin ve ülkenin zarar göreceği hiçbir işi yapmadıklarını, bundan sonra da yapmayacaklarını söyledi. AK Parti'nin siyasetinin temelinde milletin yararı ve geleceği olduğunun da altını çizen Elvan, "Terör örgütleri, Kandil, FETÖ ve vesayet odakları 'Evet' demeye karşı çıkıyorsa Almanya'sı, Hollanda'sı ‘Evet' kampanyası engellemek için elinden geleni her şeyi yapıyorsa demek ki biz doğru yoldayız. Demek ki anayasa değişikliği doğru ve milli bir karar." diye konuştu.

