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Kılıçdaroğlu: NATO'daki skandal sıradan bir özürle geçiştirilemez

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, NATO tatbikatında yaşanan skandala tepki göstererek, "Sıradan özür dileriz olayıyla geçiştirilecek bir konu değildir. Bunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

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Kılıçdaroğlu: NATOdaki skandal sıradan bir özürle geçiştirilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da NATO tatbikatında yaşanan skandala tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarihine ve bugününe hakaret edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ankara'da konuşan CHP Genel Başkanı, olayın sıradan bir özür ile geçiştirilemeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Biz siyasetçiyiz. İçeride oturup tartışırız. Sonuçta biz bir aileyiz. 80 milyonluk bir aileyiz. Ama hiçbir zaman kendi ülkemizin tarihine ve bugününe hakaret edilmesini kabul edemeyiz. Ve şiddetle eleştiririz.“

"Bunu şiddetle kınıyoruz"

Yetkililerden Türkiye'ye yapılan hakaret nedeniyle, yöneticileri tatmin edecek bir açıklama beklediklerini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sıradan özür dileriz olayıyla geçiştirilecek bir konu değildir. O açıdan bu konudaki duyarlılığımızı hem Türkiye’deki bütün yurttaşlarımıza, hem NATO’ya ve hem dünyaya duyurmak isteriz. Biz güçlü bir devletiz. Biz demokrasiyi, insan haklarını savunan bir devletiz. Hiç kimse Türkiye’nin yöneticilerine ve tarihine hakaret edemez. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu herkesin bilmesini isterim.”

TRT HABER

Etiketler: chp lireni kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, nato tatbikatındaki skandal
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