Kılıçdaroğlu 'Man Adası iddiaları' için bir tazminat daha ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası karara bağlandı.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Mahkeme hakimi Ali Osman Taşkın, bu celsenin sözlü yargılama aşaması olduğunu, davalı Kılıçdaroğlu'nun sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili istenen raporun da mahkeme dosyasına sunulduğunu tutanağa geçirdi.

Hakim Taşkın, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik tarafından reddi hakim talepli dilekçe ile mahkeme hakimi hakkında HSK'ya sunulan şikayet dilekçesini de dava dosyasına sunulduğunu da tutanağa yazdırdı.

“Reddi hakim talebimiz ciddi, somut olgulara dayanmaktadır”

Söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şunları söyledi:

"Mahkemenizde ve İstanbul Anadolu 5. ve 20. Asliye Mahkemelerinde Man adası davaları olarak bilinen davaların açılmasından sonra bu 3 mahkemenin de hakimi talepleri olmaksızın HSK tarafından değiştirildi. Bu bize göre tamamen siyasi bir atama olup, hakimliğinizin tarafsız olmadığı yönünde ciddi, somut kuşku doğurmuştur.

Kaldı ki mahkemenizce delil listenizdeki delillerde toplanmaksızın sözlü yargılama aşamasına geçilmesi ifade edilmiştir. Bizim buna da muvafakatimiz yoktur. Bu da göstermektedir ki reddi hakim talebimiz ciddi, somut olgulara dayanmaktadır.

Bu nedenle görevi kötüye kullanmış olmanız nedeniyle mahkeme hakimi hakkında HSK'ya şikayet dilekçesini sunduk. Ayrıca, dosyaya gelen yazı cevabını da inceleyemedik. Bu belgeyi inceleyip doğru olup olmadığı hususunda beyanda bulunmak üzere süre talep ederiz."

“İddiaların ispatına dair belgeler sunduk”

Avukat Çelik, davaya konu konuşma içeriğinde Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir hakaret içerir sözü bulunmadığını savunarak, mahkemeye konuşma içeriğindeki iddialarının ispatına dair belgeler sunduklarını, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının doğru olmadığının da bu belgelerden sonra ileri sürülemeyeceğini savundu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik tarafından yapılan talepleri karara bağlayan mahkeme hakimi Taşkın, reddi hakim talebi sözlü yargılama duruşmasından önce yapıldığı gerekçesiyle reddine karar verdi. Mahkeme hakimi Taşkın, avukatı Çelik tarafından sunulan delilleri de sözlü yargılama aşamasına geçildiği için kabul etmeyerek reddine hükmetti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı yine duruşmayı terk etti

Mahkeme hakiminin taleplerini reddetmesi üzerine söz alan davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Hukuksuz yargılamanızı tanımıyorum. Sizinle ilgili bu kararlarınızdan ötürü tekrar suç duyurusunda bulunacağız. Siz mahkeme yargıcısınız bu dosyayla bağlısınız. Elbette bunun hesabı sorulacaktır. Bunu tehdit anlamında söylemiyorum. Hepimiz hukukçuyuz. Hakkı aramak tehdit değildir. Tarafsız davranmadığınız, suç işlediğiniz nedeniyle biz bu yargılamayı tanımıyoruz. Ayrıca objektif davranmıyorsunuz. Şikayet hakkımızı kullanacağız. Cübbemi çıkarıyorum. Duruşmayı terk ediyorum ve hukuksuz yargılama ile baş başa bırakıyorum." dedi.

Avukat Çelik, konuşmasının ardından cübbesini çıkararak duruşma salonunu terk etti.

“Karşı tarafın mahkemeyi baskı altına alan iddialarını kabul etmiyoruz”

Söz verilen davacılar avukatı Ferah Yıldız ise "Karşı tarafın mahkemeyi baskı altına alan iddialarını kabul etmiyoruz. Davalı taraf, iddialarını ispatlayamadığı için bu tiyatroyu her mahkemede yapmaktadır. Burası adaletin yerinin bulacağı yerdir. Siyaset meydanı değildir. Davalı taraf mahkemenizi tehdit ederek etki altında bırakmak istemektedir. Cübbesini çıkarıp duruşma salonunu terk etmesi de kabul edilemez. Davamızın kabulüne karar verilsin." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi Taşkın, açılan tazminat davasını kısmen kabul ederek, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira manevi tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak ödenmesine karar verdi.

Mahkeme hakimi, dava unsuru olan 5 Aralık 2017 tarihli konuşmada Mustafa Erdoğan'a yönelik herhangi bir söz sarf edilmediğinden Mustafa Erdoğan yönünden açılan davanın ise reddine hükmetti.

İlk davada da 197 bin lira tazminata mahkum edilmişti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası da 7 haziranda karara bağlanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün karara bağlanan tazminat davası ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 339 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiş oldu.

Kaynak: AA