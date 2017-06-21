'Kılıçdaroğlu kendi kendini boşuna yıpratıyor'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Yollar yürümekle aşınmaz. Kemal bey, kendi kendini boşuna yıpratıyor." dedi.

Eroğlu, bazı ziyaretlerde bulunmak ve Hasankeyf'te iftar programına katılmak üzere Batmana gitti.

Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret eden Eroğlu, burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti kapatma davası vardı, neredeyse zil çalıp oynayacaklardı"

Eroğlu, bir basın mensubunun Kılıçdaroğlu'nun, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe ilişkin sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Sonuçta bu mahkeme kararı FETÖ ile irtibatlı. Dolayısı ile bu doğru bir şey değil. FETÖ'nün 15 Temmuz'da alçak darbe girişimi ile bu milletin başına ne getirmek istediğini... Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozacağı gibi Türkiye'yi işgal ettirme projesiydi bu. Bunu destekleyenleri herkes biliyor. Batman'da da herkes sokaklara döküldü ve bu alçak darbe girişimine 'hayır' dedi. Vatandaş 'Acaba FETÖ'ye destek için mi yürüyor' şeklinde düşünüyor. Edirne'ye kadar uzatma düşünceleri varmış. Bunların doğru olmadığını düşünüyorum, varsa problem gidilir, Mecliste konuşulur ve birlikte çözülür diye düşünüyorum. Kendileri diyor ki bu şekilde mahkeme kararına itiraz ediyoruz. Biliyorsunuz AK Parti kapatma davası vardı, neredeyse zil çalıp oynayacaklardı. Demokrasi diyorlar ama ben ne demokrasiye ne de yargıya inandıklarına inanmıyorum. Dolayısı ile Kılıçdaroğlu boşuna kendisini üzmesin, geçenlerde de kaydı, neredeyse düşüyordu. Ona da ihtiyacımız var. Kendisini yormasın."

Orman ve Su İşleri Bakanlığının ve diğer bakanlıkların Batman'daki mevcut ve planlanan projeleri hakkında açıklamalar yapan Eroğlu, Bakanlık olarak söz verdikleri 13 müjdeyi tamamladıklarını ve 11 yeni projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi.

Gerçekleştirecekleri 541 milyon lira değerinde 11 projeden bahseden Eroğlu, şöyle konuştu:

"8 DSİ Genel Müdürlüğü ve 3 de Orman Genel Müdürlüğü müjdesi olmak üzere 11 yeni projemiz var. İluh Deresi ve Batman Çayı ıslah projelerini tamamlayacağız. Gercüş Kayapınar beldesi kuru dere ıslah projesi, Hasankeyf antik kenti ile ilgili güçlendirme projesi ve anıt eserlerin taşınması, Hasankeyf ilçesine 320 konut ve alt yapı çalışması, Hasankeyf'te 390 konut ve çevre düzenlemesi gibi DSİ'nin projeleri var. Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yıl 23 bin 520 dekar alanda 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Orman köylerine 200 bin lira kredi hibe desteği vereceğiz. Bu yıl 3 köyde 35 bin ceviz, badem ve fıstık dikimi yapılacak."

"Türkiye'nin en muhteşem ilçesini kuruyoruz"

Hasankeyf'te yürütülen çalışmalara da değinen Eroğlu, el atılmaması halinde tarihi yörenin tamamen harabeye dönecek bir durumda olduğunu ifade etti.

Tarihi eserlerin yok olma tehlikesinin bulunduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Zeynel Bey Türbesi tamamen yok oluyordu. Hatta biri dedi ki 'Bir tekme vursak yerle bir olacak'. Biz bunları yeniden kazandırdık. Artuklu Köprüsü var, bütün taşları alınmış, gecekondu yapımında kullanılmış. Yukarı şehir jeolojik nedenlerden dolayı harap olmuştu. Dolayısıyla biz orada Türkiye'nin en muhteşem ilçesini kuruyoruz. İddia eden varsa hodri meydan. Orada olmayan ne varsa yapıyoruz. Yüksek okuldan hastanesine, müzesinden spor tesislerine kadar. Orada Türkiye'nin en düzenli gecekondusu olmayan bir Hasankeyf... Çok mükemmel bir cazibe merkezi haline gelecek. Mimariye uygun bir cami inşa ettik. Konutlarda vatandaş ne istiyorsa ona göre yapıyoruz."