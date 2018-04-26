Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

Muhalefet partilerinin Ankara'da görüşme trafiği sürüyor. Muhalefet bir yandan seçim ittifakı, diğer yandan ortak aday arayışında.

Adayın CHP içinden mi yoksa ortak aday mı olacağı merak ediliyor.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu saat 17.30'da ziyaret etti.

İki lider son gelişmeleri değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Netleşen bir aday var mı?" sorusuna "Bir kaç gün içerisinde netleşecek." cevabını verdi.

Karamollaoğlu, gün içinde de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 15 dakika süren bir görüşme yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ikinci kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.https://t.co/efy3GHCtJZ pic.twitter.com/BykKPOkARM — TRT HABER (@trthaber) 26 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber