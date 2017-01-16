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Kılıçdaroğlu ile Bahçeli çarşamba günü TBMM'de görüşecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu istedi.