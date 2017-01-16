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Buradasınız : » » Kılıçdaroğlu ile Bahçeli çarşamba günü TBMM'de görüşecek

Kılıçdaroğlu ile Bahçeli çarşamba günü TBMM'de görüşecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu istedi.

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Kılıçdaroğlu ile Bahçeli çarşamba günü TBMMde görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere çarşamba günü Meclis'te bir araya geleceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini Bahçeli'ye iletti. MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin çarşamba günü saat 12.00'de, Meclis'te bir araya gelecek.

Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak. AA

Etiketler: yeni anayasa, Kemal Kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, anayasa değişikliği
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