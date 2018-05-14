  • 14 MAYIS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.352
    EURO 5.199
  • BIST 103370.42
    ALTIN 183.784
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kılıçdaroğlu: Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyorum

Kılıçdaroğlu: Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kılıçdaroğlu: Gazzede yaşanan katliamı lanetliyorum

CHP Genel Başkanı KemaKılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine yönelik değerlendirmede bulundu.

 

 

Kılıçdaroğlu, "ABD yönetiminin gözü önünde, İsrail yönetiminin Ortadoğu'da uyguladığı zulüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: gazze, CHP
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER