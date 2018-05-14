Kılıçdaroğlu: Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyorum

CHP Genel Başkanı KemaKılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine yönelik değerlendirmede bulundu.

ABD yönetiminin gözü önünde, İsrail yönetiminin Ortadoğu’da uyguladığı zulüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Gazze’de yaşanan katliamı lanetliyor; ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 14 Mayıs 2018

Kılıçdaroğlu, "ABD yönetiminin gözü önünde, İsrail yönetiminin Ortadoğu'da uyguladığı zulüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA