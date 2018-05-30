Kılıçdaroğlu Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinde medyanın yasama, yürütme ve yargından sonra dördüncü güç olduğunu, bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

"Medya çalışanları sendikalı olmalı"

Yerel medyanın desteklenmesinin önemine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz CHP olarak medyayı 4. güç olarak anayasaya yazalım diye çok açık ve net bir çağırımız da oldu bütün siyasi partilere. Medya çalışanları kesinlikle sendikalı olması lazım. Çünkü medya çalışanı aynı zamanda medya patronuna karşı da bağımsız olabilmelidir."

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önemli kurumlarından TRT'nin seçim propagandasında muhalefete yeterli zaman vermediğini iddia etti.

"Biz Ortadoğu'yu barış iklimine dönüştürmek istiyoruz"

Kılıçdaroğlu, Suriye'de savaş ortamının azaldığından bahsetti:

"Bu kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri lazım. Onlar için 30 milyar dolar harcandı. Helali hoş olsun. Bu ülkenin zengini, fakiri herkes bir şekilde katkı verdi. Kendi ülkelerine dönmeleri lazım. Biz Ortadoğu'yu barış iklimine dönüştürmek istiyoruz. Bununla ilgili Ortadoğu Barış ve İş birliği Teşkilatı kuracağız. Bu teşkilatın kurucuları Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den oluşacak. Egemen güçlerin çatıştıran, barıştıran politikalarından bağımsız olarak 4 ülke kendileri oturup sorunlarını çözecekler. Ben bu 4 ülkenin sorunlarını çözebilecek kapasiteye sahip olduklarına inanıyorum."

Kaynak: AA