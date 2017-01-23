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Buradasınız : » » Kılıçdaroğlu, eski bakana tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, eski bakana tazminat ödeyecek

CHP TBMM Grup Toplantısında, Bakan Ramazanoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

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Kılıçdaroğlu, eski bakana tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Nisan 2016'daki partisinin TBMM Grup Toplantısındaki sözleri nedeniyle eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Ramazanoğlu'nun avukatı Cihat Haykır, Kılıçdaroğlu'nun, özellikle bir kadına karşı söz konusu ifadeleri kullanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise müvekkilinin dava konusu ifadeleri "koruyup, kollamak" anlamında kullandığını ileri sürerek, "açıklamanın, ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesini" ve davanın reddini talep etti.

Hakim Fatih Akarsu, beyanları dinledikten sonra davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun 10 bin lira manevi tazminatı Ramazanoğlu'na ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun, Ramazanoğlu'na yönelik sözleri aktarılarak, "ahlak sınırlarını aşan sözlerinin ulusal gazetelerde haber olduğu, taraflı tarafsız her kesim tarafından kınandığı" belirtilmiş ve 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

Etiketler: CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, sema ramazanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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