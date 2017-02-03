  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmen'in istifasını istedi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in görevinden istifasını istedi.

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Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmenin istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa etmesini istediği bildirildi.

CHP Grup Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri kamuoyunda tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanındaki Katip Üyeliği görevinden istifa etmesini istedi.

Türkmen'in Meclis tarafından karşılanan iletişim giderlerinin tutarının yüksek olması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. AA

Etiketler: Kılıçdaroğlu, CHP, elif doğan türkmen, divan üyeliğinden istifa
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