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Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Mahkeme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 ayrı manevi tazminat davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğana tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı üç ayrı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptı.

Mahkeme 3 ayrı davada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a toplam 95 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Hüseyin Aydın, "Yargının bu kararlarının, düzeyli, seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir" dedi.

Kaynak: TRT Haber

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