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Buradasınız : » » Kılıçdaroğlu, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

Kılıçdaroğlu, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

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Kılıçdaroğlu, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını kutladı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutluyorum. Her iki takımımıza da bir üst ligdeki mücadelelerinde başarılar diliyorum."

 

Kaynak: AA

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