Kılıçdaroğlu: Asıl olan tutuksuz yargılamadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı İstanbul yürüyüşü 3'üncü gününde.

Geceyi Kahramankazan ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde geçiren Kılıçdaroğlu , yürüyüşüne sabah saat 09.00'da başladı.

Kılıçdaroğlu 3'üncü gün yürüyüşüne başlamadan önce gazetecilere değerlenmelerde bulundu.

Ömer Faruk Kavurmacı'nın tutuklanması

"Büyük azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına ilişkin karar da vardı.

Bu kararı doğru bulmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı, "Yargıda çifte standart olmamalı. Asıl olan tutuksuz yargılamadır" ifadesinde bulundu.

CHP Liderinin bugünkü yürüyüşüne eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da eşik ediyor.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin bugün Kahramankazan ilçesi çıkışındaki Kent Ormanı Piknik Alanı'na kadar yürümesi ve burada konaklaması planlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü İstanbul Maltepe Cezaevi'nde sona erecek.