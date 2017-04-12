Kılıç: Kontrollü darbe açıklaması bir faciadır

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylamasında Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli bir karar verileceğini söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde The Marmara Taksim Otel'de gerçekleştirilen 'Beyoğlu Buluşmaları'na Bakan Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katıldı.

Bakan Kılıç, ülkelerin tarihlerinde önemli dönüm noktaları olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ilk değil ama inşallah son devleti olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar içerisinde ülkemizi, geleceğe taşıyacak ve gelecekte de geçmişinden alacağı güçle sorunları çözerek torunlarımıza devretmemiz gerekiyor." dedi.

"Şimdi çıkıp da siz bu ülkeyi neden farklı bir sistemle yönetmek istiyorsunuz diyenlere cevap açık, biz 2023'te cumhuriyetimizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istiyoruz." diyen Akif Çağatay Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarınızda sürekli birisi yakanızdan çekiyorsa bu olmaz. Ülkelerin gelişmelerinde sistem değişiklikleri mevcuttur, bunlar olacak şeylerdir. Biz gayet sakin şekilde neyi amaçladığımızı anlatıyoruz, muhalefetin sözcüleri milletle kopmuş bağlarından kaynaklı ırkçılıklarını ortaya koymaya başladılar. En son CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, neymiş evet çıkarsa, evetçileri İzmir'den denize dökecekmiş ve Samsun'dan başlayacakmış. Sen nasıl böyle bir örneği verirsin. Bu milletin içinde farklı düşünenlere düşman gözüyle nasıl bakarsın. Hüsnü Bozkurt, Samsun'a çıkacağız diyor, ona açık açık şunu söylüyorum ne karadan, ne denizden ne de havadan Samsun'a gelemezsin, gelme, tavsiye etmiyorum çünkü infial oluşur. Bu millet bu insanı görmek istemiyor, istifa etmesi lazım. Millete bu bakış açısıyla bakan kişinin milletin vekili olmak gibi bir yetisi kalmamıştır."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz için kontrollü darbe yorumunda bulunduğunu hatırlatan Bakan Kılıç, "Adnan Menderes'in asıldığı günleri, 28 Şubat ve e-muhtırayı biz biliyoruz, 15 Temmuz gecesi yaşananları hep beraber yaşadık. Açık söylüyorum, CHP'ye gönül veren vatandaşlara saygımız var ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun en son yaptığı kontrollü darbe açıklaması bir faciadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını ve onun hükümetini ortadan kaldırmaya çalışanlar, milleti sokakta ateş altına alanların kontrollü darbe girişimi yaptığını söylemek bir felakettir. Kılıçdaroğlu'na şunu sormak istiyorum, o gece mecliste CHP'li vekiller de vardı ama F-16'yı çalan terörist meclise attığı bombayı 20-30 metre sola atsaydı, orada yaşamını yitirecek milletvekilleri kontrollü darbe ile mi karşı karşıya kalacaktı. Tankların önüne çıkarız diyor ancak Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı terminalinde kalarak, tankların önüne çıkmayarak o şansını kaybetti." diye konuştu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, katıldığı bir televizyon programındaki iddialarına da yanıt veren Bakan Kılıç, şu sözleri kullandı:

"Sayın Muharrem İnce, referandum da evet çıkarsa Sayın Cumhurbaşkanı lokantaları, muhtarlıkları kapatacakmış diyor. Kendisine soruluyor, 'Hazırlanan metnin neresinde yazıyor?' diye 'Metni yanımda getirmedim.' diyor. Arkasından söylediği daha da ağır, 'Getirsem de söylediğimi anlamazlardı.' Millete güvenmeyenler, ne İstiklal mücadelesini yürütürler, ne İstiklal Savaşı'nı kazanırlar ne Cumhuriyet kurabilirler ne de ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyabilirler. Kaçırdıkları en önemli şey 1915'te Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal emrindeki askere size ölmeyi emrediyorum dediğinde orada askerlerimiz tereddüt etmeksizin kendilerini düşmanın üzerine atmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız milletle yola çıktık, milletle yürürüz diyor, Sayın Başbakanımız da aynı şekilde bu milletin geleceği için değil bir Ali, bin Ali feda olsun diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Başbakanımıza terbiye sınırını aşacak şekilde cevap vermeye çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz bu milletin fertleri olarak daha kuvvetli bir şekilde geleceğe yürümek için, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha da yükselmesi için bir mücadele içerisindeyiz. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle her yeriyle aynı mücadele içerisindeyiz ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum."