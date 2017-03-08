  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.936
  • BIST 89512.38
    ALTIN 145.366
Buradasınız : » » 'Kıbrıs Türkü Türkiye açısından birincil önceliğe sahip'

'Kıbrıs Türkü Türkiye açısından birincil önceliğe sahip'

Başbakan Yardımcısı Türkeş Kıbrıs sorununa ilişkin, Türkiye'nin iki eşit toplumlu bir federe devlet kapsamındaki anlaşmanın yüzde yüz destekçisi olduğunu söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kıbrıs Türkü Türkiye açısından birincil önceliğe sahip

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, bazı basın-yayın kuruluşlarının temsilcileriyle Lefkoşa Merit Otel'de bir araya geldi.

Londra'ya göç edenlerin, KKTC'ye uygulanan izolasyon ve haksız uygulamalardan dolayı oraya yerleştiklerine ifade eden Türkeş, yurt dışındaki Kıbrıslıların içinin hala memleket ateşiyle yandığını, Kıbrıs'ta malları mülkleri bulunduğunu söyledi.

"Kıbrıs Türkü Türkiye açısından birincil önceliğe sahip"

Türkeş, Kıbrıs Türkünün Türkiye ve oradaki kardeşleri açısından birincil önceliğe sahip oluğunu vurgulayarak, KKTC halkına uygulanan izolasyonlara rağmen toplumun ayakta durması ve ekonomik hayatın daha iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını kaydetti.

KKTC'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 48 STK'nın katılımıyla bir miting yapıldığını hatırlatan Türkeş, anayasa değişikliği referandumunun, doğrudan Kıbrıslı Türkleri ilgilendirmese de burada yaşayan çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğunu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yarın adaya gelerek, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için bilgilendirme yapacağını ve destek talep edeceğini belirtti.

Kıbrıs sorununa değinen Türkeş, "Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki eşit toplumun oluşturacağı federe bir devlet çözümünün yüzde yüz destekçisi olduğuna" işaret ederek, çözümsüzlükten Türkiye'deki iktidarı sorumlu tutmanın haksızlık olacağını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Rum lideri Nikos Anastasiadis'in müzakerelerden kapıyı vurup çıkmasına Kıbrıs Türk basınında yeterince yer verilmediği, Türk hükümetinin asılsız haberlerle suçlandığı eleştirisinde bulundu.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Türkeş, Kıbrıs
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER