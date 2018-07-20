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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde TSK'dan videolu mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü sebebiyle şehitlerin anısına videolu anma mesajı hazırladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümüyle ilgili Twitter'da resmi hesabından paylaşımda bulundu.

TSK'nın mesajında, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 


 

Mesajla Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntülerin yer aldığı, şehitlerin anısına hazırlanan video da paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, kıbrıs barış harekatı
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