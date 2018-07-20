Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde TSK'dan videolu mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümüyle ilgili Twitter'da resmi hesabından paylaşımda bulundu.
- Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl geçti
- Kıbrıs'a ayak basan ilk askerlerden biri Emekli Albay İbrahim Neşet İkiz'di
TSK'nın mesajında, "Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtının 44’üncü Yıl Dönümünde Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz. pic.twitter.com/y4HmtHtWXW— TSK (@TSKGnkur) 20 Temmuz 2018
Mesajla Kıbrıs Barış Harekatı'ndan görüntülerin yer aldığı, şehitlerin anısına hazırlanan video da paylaşıldı.
Kaynak: AA