KHK'lar Meclis gündeminde

TBMM Genel Kurulu'nda, 3 kanun hükmünde kararname (KHK) kabul edilerek kanunlaştı.

Genel Kurulda, OHAL kapsamında çıkarılan 690, 694 ve 696 sayılı KHK'ler görüşülerek kabul edildi. AK Parti, KHK'lerin bazı maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri verdi.

Kabul edilen bu önergelerle, önce ve sonra çıkarılan KHK'lerde yapılan değişikliğe paralel düzenlemeler yapıldı. Ayrıca diğer kanunlarda ve KHK'lerde bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarıldı.

Genel Kurulda, Danışma Kurulunun, TBMM Genel Kurulunun toplanmamasına ilişkin önerisi de oylanarak kabul edildi.

Başkanvekili Pervin Buldan, oylamaların ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi 6 Şubat 2018 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Genel Kurul'da 696 sayılı KHK'da da düzenleme yapıldı.

Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan veya ilişiği kesilen pilotlardan isteklilerin, yeniden pilot olarak görevlendirilmelerine yönelik uygulamanın süresi 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı.

Kaynak: TRT Haber / AA