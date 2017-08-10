  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Keten İnşaat'ın sahipleri gözaltına alındı

Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza Keten ve Selahattin Keten gözaltına alındı.

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Keten İnşaatın sahipleri gözaltına alındı

İstanbul'da geçen yıl Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesi ile ilgili soruşturma derinleşiyor.

İmar ve Şehircilikten sorumlu Başkan Yardımcısı Candaş'ın inşaat rantına geçit vermediği için öldürüldüğü ileri sürülmüştü

Keten İnşaat yöneticilerinin soruşturma kapsamında daha önce de ifadeleri alınmış, serbest bırakılmıştı

Keten İnşaatın sahibi Rıza ve Selahattin Keten ile bir şirket çalışanı yeni gelişmeler üzerine gözaltına alındı

Keten İnşaat şirketinden yapılan açıklamada ise, bazı şüphelilerin iftira mahiyetinde beyanlarda bulundukları, yöneticilerin cinayetin içine çekilmek istendiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor 

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