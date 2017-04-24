'Kesin sonuçlar yayımlandıktan sonra Cumhurbaşkanımız partili olabilir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Bozdağ'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde;
- [Halkoylamasının ardından] Bizim yaptığımızda bir yanlışlık yoktur, mahkemelere bir talimat içermez
- Toplumu bilerek ve aldatarak bir algı operasyonu yapıyorlar
- CHP netice alacakmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor
- Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'na yardımcısı vekalet edecektir
- [Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üyelik başvurusu] Resmi Gazete'de halkoylaması kesin sonuçları yayımlandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız partili olabilir
- [HSYK'da değişiklik] Mayıs ayının ilk haftasında hakim ve savcılar kurulu görevine başlamış olacaktır
- Adil Öksüz kanaatimce Türkiye'de birileri tarafından saklanıyor