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Kesin sonuçlar 17.00'den sonra açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin sonuçları saat 17.00’den sonra açıklamayı planladıklarını açıkladı.

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Kesin sonuçlar 17.00den sonra açıklanacak

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarına dair açıklama yaptı.

YSK’ya yapılacak itirazların son günü olduğunu hatırlatan Güven, “Bugün herhangi bir itiraz gelip gelmeyeceğini bilemiyorum. 13 ilin kararına karşı itiraz oldu onları tamamladık. Bugün gelirse itiraz ona da bakacağız. Sonuçlandırırsak ve olağanüstü bir durum olmazsa bugün saat 17.00 itibarıyla seçim sürecini tamamlamak istiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmazsa 17.00'den sonra sizlere kesin seçim sonuçlarını açıklarız. Resmi Gazete’ye göndereceğiz” dedi.

YSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını hazırladı

YSK, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını hazırladı. Mazbata kesin sonuçların açıklanmasının ardından Meclis’e gönderilecek ve burada Erdoğan'a takdim edilecek.

Kaynak: TRT Haber

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