'Kerkük konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) gayrimeşru referandumuna ilişkin "Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Sadece kendi başkanlık dönemlerini uzatmak için bu referanduma karar verenler esasında en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar. Buna karar veren Kürt siyasetçiler en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar. Ama Irak'a da , Türkmenlere de Araplara da düşmanlık ediyorlar. Şimdi meseleyi sadece belli bir etnik grubun devlet sahibi olup olmaması diye düşünmemek lazım. Bütün etnik, bütün mezhep grupları bu şekilde davranırsa dünya bin yıl sürecek bir savaş ortamının içerisine girer." dedi.

Bakan Çelik, Adana'da partisinin Saimbeyli ilçe kongresine katılmak için gittiği ilçede Kaymakamlığı ziyaret etti, Kaymakam Hakan Keskin ile görüştü. Çelik, bir kahvehaneye de giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Çelik, Saimbeyli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, AK Parti'nin iktidara geldiği son yılların detaylarına bakıldığında ülkenin 100-200 yıllık yol yürüdüğünün görüldüğünü belirtti.

Ülkenin Osmanlı dönemi dışında bir de AK Parti iktidarı öncesinde "hasta adam" diye nitelendirildiğini aktaran Çelik, ülkenin AK Parti ile bir silkiniş gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Çelik, ülkede bir zamanlar ders kitabı basılamaz, hastanede kuyruklar yaşanırken bugün milli piyade tüfeği imalatından İngiltere ile savaş uçağı yapma konusunda görüşmelere kadar gelişmeler yaşandığını söyledi.

Bu duruma gelirken ülkenin yeni petrol bulmadığını, başka ülkelerin kaynaklarını kendisine aktarmadığını anlatan Çelik, "Esasında bu zenginlik, var olan bir zenginlikti. Bu zenginlik geçmişte ülkenin yanlış yönetilmesi neticesinde kara deliklere gidiyordu. Türkiye iyi ve doğru bir şekilde yönetildiği, sizin arzularınızla, halkın değerleri ile barıştığı, işi iyi bilen hükümetler işin başında olduğu için bu imkanlar halkın refahını yükseltmeye harcanıyor." ifadesini kullandı.

Çelik, AK Parti'nin başarısında partili kadınlarının önemini de dile getirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün evlatları birbirileriyle kardeştir"

Somali ve Arakan'a yapılan yardımlara değinen Çelik, şöyle devam etti:

"(Attığımız oy sadece bir oydur, sadece hükümeti kurmak içir bir oy atıyoruz) diye düşünmeyin. Evet, hükümeti kuruyorsunuz, Türkiye'nin göstergelerini düzeltiyorsunuz ama sizin attığınız oy o Somali'deki çocuklara su kuyusu olarak gidiyor. Mazlumlar için ekmek fırınına dönüşüyor. Saimbeyli'nin kelebeği meşhurdur. Fizikte 'kelebek etkisi' denen bir kural var. Bir kelebeğin kanat çırpmasının dünyanın başka bir yöresinde çok daha büyük bir gücü tetikleyeceği yönünde bir şey var. İşte o büylük fizikçilerin yıllar evvel bulduğu şeyi Saimbeyli onlardan önce bulmuş. Saimbeyli'deki kelebek etkisi açık ve net bir şekilde görülüyor. Bir kelebeğin kanat çırpması, Saimbeyli'de atılan bir oyun, Saimbeyli'de oluşturulan istikrarın Somali'de ekmek fırını, su kuyusu olarak nasıl döndüğünü gösteriyor."

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Çelik, "Aramızda Kürk, Türk, Alevi , Sünni kavgası çıkarmak isteyenlere dikkat edelim. Bunlar bizimle aynı nüfus cüzdanını paylaşsalar da bunların bizden olmadığı bu milletin en büyük düşmanı olduğun görelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün evlatları birbirileriyle kardeştir." diye konuştu.

"Karamsarlıkların hiçbirine kulak asmayın"

Bakan Çelik, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez bir Nazi partisinin meclise girdiğini belirterek şöyle devam etti:

"İşleri güçleri nedir? Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye düşmanlık ediyorlar. Şunu düşünelim. Niye Cumhurbaşkanımıza düşmanlık yapıyorlar? Cumhurbaşkanımız onlara ne yaptı? Bunun üzerinde iyi düşünelim. Bütün bir Avrupa'daki bu ırkçılar, bu faşistler... Çünkü Türkiye'nin milli siyasetine, milli değerlerine sahip çıkan bir Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin milli siyasetine, milli değerlerine sahip çıkan bir kadro olduğu için bunu yapıyorlar. Türkiye yepyeni ufuklara açıldığı için yepyeni noktalara geldiği için bunu yapıyorlar. Her gün televizyonda bir sürü karamsar haber okuyorsunuz. Bu karamsarlıkların hiçbirine kulak asmayın. Siz böyle olduğunuz müddetçe yarın bugünden iyi olacak, Türkiye'nin geleceği daha iyi olacak bugünden çok daha iyi bir Türkiye'ye hep beraber kavuşacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

IKBY'deki gayrimeşru referandum

Bugüne kadar çok sıkıntıyı aştıklarını bugünkü sıkıntıları da aşacaklarını ifade eden Çelik, "Terörle mücadeleyi de aşacağız. Saimbeylilerin hassas olduğu bir konu var biliyorum. Kerkük meselesi Türkmenler meselesi. Biz Irak'taki, Kuzey Irak'taki Türkmenler, Kürtler, Araplar, bütün halklara kardeş gözüyle baktığımız için bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti, onlara elinden gelen yardımı yaptı. Bizim hiçbir millete, dininden mezhebinde ya da ırkından dolayı bir düşmanlığımız yoktur. Hepsini kardeş biliriz. Hepsi Allah'ın yarattığı bir kuldur. Nitekim Türkiye'de de Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle hepimiz tek bir millet olarak, Türk milleti olarak, ortak bir vatandaşlık duygusu içinde, kaderdaşlık duygusu içinde, ortak gelecek duygusu içerisinde beraberce yaşıyoruz." diye konuştu.

Çelik, "Şimdi itiraz ettiğimiz şudur Kuzey Irak'ta. Tutup da Irak'ın parçalanması demek, Kuzey Irak'taki referandumla ortaya çıkan tablo demek, Irak'taki herkese Türkmenlere, Araplara, Kürtlere daha büyük bir felaket getirilmesi demektir." ifadesini kullanarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bazı HDP'li siyasetçiler bunu 'Kürtlerin bir hakkı ortaya çıkacak da siz bundan hoşlanmıyorsunuz, bunun için eleştiriyorsunuz' diyorlar. Hayır. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Sadece kendi başkanlık dönemlerini uzatmak için bu referanduma karar verenler esasında en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar. Buna karar veren Kürt siyasetçiler en büyük Kürt düşmanlığını yapıyorlar. Ama Irak'a da , Türkmenlere de Araplara da düşmanlık ediyorlar. Şimdi meseleyi sadece belli bir etnik grubun devlet sahibi olup olmaması diye düşünmemek lazım. Bütün etnik, bütün mezhep grupları bu şekilde davranırsa dünya bin yıl sürecek bir savaş ortamının içerisine girer. Halbuki bizim istediğimiz nedir? Türkmen, Kürt, Arap Irak'taki tüm kardeşlerimiz onurlu ve saygın bir şekilde birarada yaşasınlar. Biz onun için bu referandum kararına karşı çıkıyoruz. Bizim Türkmenlere sahip çıkmamamız, Kürtlere karşı olmamız, ya da Araplara karşı olmamız gibi bir durum söz konusu olamaz."

"Kerkük konusundaki hassasiyetimizi koruyacağız"

Çelik, mevcut durumun başlı başına bir facia olmasının yanı sıra ikinci facianın Kerkük'ün bu referandumun içine katılması olduğunu belirterek, bu durumun gayrimeşru, asla kabul etmeyecekleri bir şey olduğunu belirtti.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kerkük konusundaki hassasiyetlerini koruyacaklarını belirten Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Kerkük'ün bir oldu bittiyle karşı karşıya getirilmesine Türkiye Cumhuriyeti olarak müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra oradaki Türkmenlerin, Kürtlerin, Arapların bizim kardeşimiz olmasını hiçbir siyasi teşebbüs değiştiremeyecektir. Yine hepsine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim karşı çıktığımız orada daha büyük felekatlere yol açacak bir oldu bittinin oluşturulmasıdır. O yüzden televizyonlarda izlediğiniz gelişmelerden dolayı sakın karamsarlığa kapılmayın. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dirayetle yöneten bir kadro var. Türkiye'yi ne yaptığını iyi bilen coğrafyayı iyi bilen şimdiye kadar dirayetle yönetmiş bundan sonra da yönetecek bir kadro var."