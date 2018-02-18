Kendini geliştirmek isteyen gençlere "Kupon Yönetimi" desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde yapılan AK Parti Karabük Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, gençlik kollarından yetişen bir genel başkanları, Cumhurbaşkanları olduğunu söyledi.

Seçilme yaşının 18'e indirildiğini anımsatan Sarıeroğlu, gençlere çok güvendiklerini anlattı ve iktidarları dönemlerinde gençlere tanınan imkanların altını çizdi.

Türkiye'nin bulunduğu bölgenin bir ateş çemberi içinde olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Sadece Suriye'de yaşananlar değil her yerde bir hareketlilik söz konusu. İşte görüyorsunuz Suriye'de bir operasyon içerisindeyiz. Ege'de, Akdeniz'de bunu fırsat bilenler başka türlü emellerini hayata geçirmek için harekete geçti. Ama biz Allah'ın izniyle Afrin'de de oluruz Ege'dekilerin de üstesinden geliriz." dedi.

Sarıeroğlu, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini belirtti. 15 Temmuz'un ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi operasyonların gerçekleştirdiğini anımsatan Sarıeroğlu, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktardı.

"Kupon yöntemi"

Gençlerin istihdamına önem verdiklerini ve projeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Biz gençlerimizin de kadınlar kadar İŞKUR faaliyetlerinden yararlanmasını istiyoruz. Artık, 'Kupon Yöntemi' diye bir modeli uyguluyoruz. Herhangi bir konuda, geleceğin meslekleri diye adlandırdığımız bir alanda kendini geliştirmek, yetiştirmek isteyen bir gencimize, istediği zamanda, istediği eğitim içeriğinde, istediği formatta eğitim almasını sağlayacak 10 bin liralık bir kuponu vereceğiz bundan sonra. Ne zaman, hangi şartlarda eğitim almak istiyorlarsa kararı genç kardeşlerimize bırakıyoruz. Yeter ki kendilerini geliştirsinler. Yeter ki iş ve meslek sahibi olmakla ilgili gayret içinde olsunlar."

Sarıeroğlu, 2019'u sadece yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak değerlendiremeyeceklerini dile getirerek, 2019'un tarihi bir dönüm noktası olacağını söyledi.

"Gerçekten bu bir çılgınlık"

Sarıeroğlu, Türkiye'de her kesime dokunan devrim niteliğinde projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

"Taşeron ile ilgili düzenlemenin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Onun liderliğinde ve talimatıyla, verdiği güçle biz bunu başarabildik. Gerçekten bu bir çılgınlık."

Asgari ücrette yapılan iyileştirmelere de değinen Sarıeroğlu, daha yapacakları çok iş bulunduğunu ve sorumluluklarının büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekilli Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, ilçe belediye başkanları ve partililerin katıldığı genel kurul daha sonra basına kapalı devam etti.

Genel kuruldan ayrılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, daha sonra AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA