"Kendimizi 2. Dünya Savaşı öncesi karanlık günlerdeki gibi hissediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Chatham House'daki programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda en samimi ülkedir"

-Suriye'de en etkin mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda en samimi ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda en samimi ülkedir.https://t.co/R31sYPWhGP pic.twitter.com/HNCtTPaJFF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

Bugüne kadar sığınmacılar için 31 milyar dolar para harcamamıza rağmen AB başta olmak üzere diğer ülkeler ve kurumlardan ciddi bir destek almadık. Suriye’nin topraklarında Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgelerde yüz binlerce Suriyeli dönerken müttefiklerimizin desteklediği terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelere dönen yok.

-Avrupa'nın göbeğinde insanlar inançları, dilleri, kültürleri nedeniyle ötekileştiriliyor.

-İngiltere dahil bütün ülkelerden sınırları içinde FETÖ üyelerinin ülkemize iadesini bekliyoruz.

"Bize ve insanlığa dayatılan bu tabloya itiraz ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 semavi dinin kutsalı olan Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar uluslararası toplumun itirazlarına rağmen bugün hayata geçiriliyor. İnsan insanın kurdudur sözünü haklı çıkartmaya çalışan bir tabloyla karşı karşıyayız.https://t.co/R31sYPWhGP pic.twitter.com/tedeZx1LOv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

Siyasi hesaplarla Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye dönük adımlar bugün hayata geçiriliyor. Bu tablo karşısında, 2. Dünya Savaşı öncesindeki karanlık günlerdeki gibi hissetmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bize ve insanlığa dayatılan bu tabloya itiraz ediyoruz.

[ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendimizi 2. Dünya Savaşı öncesinin karanlık günlerinde hissetmekten alıkoyamıyoruz.https://t.co/R31sYPWhGP pic.twitter.com/4w3IKPVfZ5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

"Susmak yerine mücadeleyi tercih ediyoruz"

Biz BM'nin 5 daimi üyeyle yönetilmesini kabul etmiyoruz. Adaleti arıyorsak ve BM adalet üzere tesis edilmişse bunun gereğini yapmalıyız. Susmak yerine mücadeleyi tercih ediyoruz. Dünyaynın çivisi çıktıysa, o çiviyi yerine sokacak olan sert bir çekiç darbesi değildir. İşleri düzeltecek olan umuttur. Bu noktada bir tercih yapmamız gerekiyor. Ya birbirimizin kurdu olup birbirimizi tüketeceğiz ya da dertlerimize birlikte derman bulacağız.

Uluslararası hukuku çiğneyen, BM kararlarına aykırı bu kararı bir kez daha reddediyoruz.

[ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası hukuku çiğneyen, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bu kararı bir kez daha reddediyoruz.https://t.co/R31sYPWhGP pic.twitter.com/M0SMvjMbbk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

"ABD, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir"

Uluslararası toplum bir an önce üzerine düşeni yaparak, İsrail'in artan saldırganlığını sona erdirmek için süratle harekete geçmelidir. Son adımıyla ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir.

[ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı tercih ederek Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir, kaybetmiştir.https://t.co/R31sYPWhGP pic.twitter.com/SCwH3n8JRN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber