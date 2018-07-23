Kenan Sofuoğlu'ndan Mesut Özil'e destek

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Mesut Özil'in ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sofuoğlu, Mesut'a yapılanları çok iyi anladığını, Almanya'nın aynı tavrı kendisine de gösterdiğini söyledi.

Sofuoğlu, Özil isminin futbol dünyası için çok büyük bir anlam taşıdığına dikkati çekti.

Dünyanın sayılı futbolcularından Özil'in "ırkçılık ve ayrımcılık" tutumuyla karşılaşmasının kabul edilemez olduğuna işaret eden Sofuoğlu, Özil'in yanında olduklarını söyledi.

"Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum"

Sofuoğlu, Türkiye'de motosiklet sporunun yeterince bilinmediği için 2000'li yıllarda Almanya adına yarışmalara katıldığını anımsatarak, "4 yıl Almanya adına yarıştım. Her şey çok güzeldi. Sonra Hollanda takımına transfer oldum. Bir anda her şey değişti. Kurulu düzenim olduğu için Almanya'da yaşamak istedim. Almanya hükümeti buna izin vermedi. Oturma iznim iptal edildi ve sınır dışı edildim. Şimdi Özil'e yapılanları çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

"Özil asla yalnız değildir"

"Irkçı ve ayrımcı" saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in yalnız olmadığını vurgulayan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Özil bu kararıyla, ırkçılığa ve ayrımcılığa güzel cevap vermiştir. Irkçılık insanlığın en büyük düşmanlarındandır. Toplumların bu tür kabul edilemez davranış ve düşüncelerden kurtulması gerekir. Günümüzde teknoloji ile birlikte küçülen dünyada birbirine o denli yakınlaşan insanlar ırkçılık söylemlerinden kaçınmalıdır. Ne zamanki ırkçılığı spor sahalarından yok edersek, eminim tüm dünyada barış ve kardeşlik, spor ruhuna uygun şekilde kendisini gösterecektir. Özil asla yalnız değildir."

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez formasını giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA