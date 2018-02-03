Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel başkanı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda delegeler 25 sandıkta oy verdi. Oy verme işlemi yaklaşık 2 saat sürdü.

Adaylardan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 4 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildiği duyuruldu.

Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

CHP'nin 36. Olağan Kurultayında genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı.

Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sonuçları açıklamada önce şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diledi.

Sonucun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşması yaptı.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'ndan notlar

Teması "Adalet ve Cesaret " olarak belirlenen CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı.

Yaklaşık 600 polisin ve 200 özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı Ankara Spor Salonu'nun çevresinde de atlı polisler bulunuyor.

Kurultayının gerçekleştirileceği salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asıldı.

Partililere Türk bayrağı ve parti flamaları dağıtılan solonda, "Emanetimiz Cumhuriyet, gücümüz halk", "Yine, yeniden Cumhuriyet", "Tutuklu gazetecilere özgürlük", "Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz" afişleri asıldı.

Salonun ortasına hazırlanan alanda CHP delegeleri yerlerini aldı.

Kurultayda, engelliler de unutulmadı. Konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrilecek.

Salonda, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için başlatılan "özgürlük kampanyası" kapsamında imza toplanıyor.

Kılıçdaroğlu Ankara Spor Salonu'na geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kurultay salonuna gitmek üzere Çukurambar'daki evlerinden saat 10.40'da ayrıldı. Evden ayrılırken gazetecileri selamlayan Kılıçdaroğlu ve eşi, Ankara Spor Salonu'nda coşkuyla karşılandı.

Çift, kurultay salonun ortasında kurulan platformda yürüyerek partilileri selamladı. Kılıçdaroğlu'nun salona girişinde Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirilen yürüyüşte sık sık kullanılan "Geliyoruz zincirleri kıra kıra" şarkısı çalındı. Kılıçdaroğlu da zaman zaman şarkıya eşlik etti, eşiyle birlikte salondakilere karanfil attı.

Genel Başkanlık seçiminde diğer adaylarla yarışacak Kılıçdaroğlu daha sonra salonda delegelerin ön bölümünde adaylar için ayrılan bölüme oturdu.

Genel Başkan aday adaylarından Muharrem İnce kurultay salonuna Kılıçdaroğlu'ndan önce geldi.

İnce ve eşi Ülkü İnce salonun ortasında kurulan platformda yürüyerek partilileri selamladı. Tribündeki bazı partililerin İnce'ye karanfil attığı görüldü.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kurultay salonuna girişinde partililerce alkışlandı. Kaftancıoğlu yerine geçerken bazı partililer "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Daha önce 3 olağan, 2 seçimli olağanüstü kurultayda Genel Başkanlık yarışını kazanan Kılıçdaroğlu, 6. kez partisinin Genel Başkanlığına aday oluyor.

Divan Başkanlığına Büyükerşen önerilecek

Kurultayın Divan Başkanı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olması bekleniyor. Büyükerşen'in ortak imza ile aday gösterileceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, dün yaptığı açıklamada şehitlerin olduğu bir ortamda kurultaya coşku katacak etkinlikleri iptal ettiklerini ifade etmişti.

Partinin çalışma ve hesap raporları ibra edildi

Kurultayda, çalışma ve hesap raporları üzerinde yaklaşık 25 kişi söz aldı. Daha sonra yeterlilik önergesi verilerek konuşmalar tamamlandı.

Kurultay sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sonuç bildirgesi üzerinde bazı milletvekilleri söz aldı.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, partide bir yönetim sorunu olduğunu savundu.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise olağanüstü bir dönemden geçtiklerini, olağanüstü dönemlerin, olağanüstü siyasetleri gerektirdiğini ifade etti. Böke, sadece genel başkan ve parti meclisi üyelerini seçmeyeceklerini, Türkiye'yi karanlıktan kurtaracak siyasi yol haritalarını belirleyeceklerini, kurucu bir siyasi iradenin ve umudun hikayesini yazacaklarını belirtti. Böke, Atatürk'ü sloganlara hapseden değil, devrimlerini yaşatan bir anlayışla geleceği kurabileceklerini ifade etti.

Kurultayda partinin çalışma ve hesap raporları görüşülerek ibra edildi.

Oy verme işlemi sona erdi

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda delegeler 25 sandıkta oy verdi. Oy verme işlemi yaklaşık 2 saat sürdü.

Adaylardan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 4 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildiği duyuruldu.

17 maddelik kurultay bildirgesi kabul edildi

CHP'nin gelecek dönemde hedef ve önceliklerinin yer aldığı 17 maddelik kurultay bildirgesi kabul edildi. Bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Tek adam rejimine son verilecek ve kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sisteme geçilecektir. Din, vicdan ve inanç özgürlüğüne müdahalelere izin verilmeyecek, yaşamın her alanında adalet ve huzur sağlanacaktır. OHAL derhal kaldırılacak, KHK'ler yasama ve yargı denetimine alınacak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktır. Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşıyla çözülecektir. Yüksek katma değerli kapsayıcı büyüme hedeflenecek, eğitim ve sağlık parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olacaktır. Devlet şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olacak, kamuda tüm atamalar liyakata uygun yapılacak, yolsuzluk suçlarında zamanaşımı kaldırılacak, cezaları ağırlaştırılacak, yolsuzluk yapanlardan hesap sorulacaktır."

Bildirgede, asgari ücretin vergi dışı bırakılacağı, taşeronların tümünün kadroya alınacağı, tüm çalışanlara sendikalaşma özgürlüğü getirileceği, şehit aileleri ve gazilerin milletvekillerine tanınan hak ve imkanlardan yararlanacağı belirtildi.

Bildirgede, "Yurtta barış dünyada barış ilkesiyle bütün komşularımızla ulusal çıkarlarımız gözetilerek iyi ilişkiler kurulacak, AB müktesebatına uyum sağlanacak, AB'ye tam üyelik hedeflenecektir. Havamız, toprağımız ve suyumuz korunacak, denizlerimizin, ormanlarımızın ve tarım arazilerimizin yağmalanmasına izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA