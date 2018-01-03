CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 12:00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

Konuyla ilgili Reuters'a değerlendirmede bulunan SP'li bir yetkili, "Daha önce Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti. Bu ziyaret bir iade-i ziyaret niteliği taşıyor. Bu ziyaret vesilesiyle Karamollaoğlu, SP'nin bugün açıkladığı uyum yasaları konusundaki önerilerini Kılıçdaroğlu'na sunacak ve destek isteyecek. Aynı konuda diğer parti genel başkanlarından da randevu talebimiz var." dedi.

Karamollaoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla Parlamento'ya getirilecek yasalar içerisinde, yüzde 10'luk seçim barajının tamamen kaldırılmasını, partilerin birbirlerine seçimlerde destek verebilmesinin de önünün açılmasını istemişti.

Kaynak: Reuters