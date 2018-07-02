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Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve İnce 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez görüştüler.

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Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yemekte bir araya geldi.

JW Marriott Otel'de basına kapalı gerçekleşen yemekte, Kılıçdaroğlu ve İnce'ye eşleri de eşlik etti.

Samimi bir havada geçtiği öğrenilen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İnce giriş ve çıkış için otelin arka kapısını kullandı.

Yemekte, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundukları ve parti içi konuları ele aldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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