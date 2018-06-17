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Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi süren partisinin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret ederek, bayramlaştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykalı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlediği sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Bilkent'teki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geçerek, burada tedavi gören Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'nun, Deniz Baykal'ın Ramazan Bayramı'nı kutladığı ve sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, CHP
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