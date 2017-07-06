  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.63
    EURO 4.145
  • BIST 100627.01
    ALTIN 142.358
Buradasınız : » » KEİPA 49. Genel Kurulu devam ediyor

KEİPA 49. Genel Kurulu devam ediyor

TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulu, KEİPA) 49. Genel Kurulu, devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
KEİPA 49. Genel Kurulu devam ediyor

Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı" olduğu KEİPA 49. Genel Kurulu'nun birinci oturumunda, parlamenter asamblenin çalışma raporunun sunumu yapıldı. KEİ'nin, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının (KTKB), KEİ İş Konseyinin ve Uluslararası Karadeniz Araştırma Merkezinin (UKAM) faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmenin ardından, KEİPA ile iş birliği talepleri ele alındı.

İkinci oturumda ise "Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri" ile "Hukuk ve Siyasi İşler" raporları sunuldu.

KEİPA 49. Genel Kurulu'nun bugün düzenlenecek üçüncü oturumunda, "Kültür, Eğitim ve Sosyal İşleri" raporu sunulacak ve "KEİPA Organizasyon İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısının Seçimi" ile "KEİPA beş başkan yardımcısının ve KEİPA Mali işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısının Seçimi" gerçekleştirilecek.

Dördüncü oturumun ardından da genel kurul sona erecek.  

Etiketler: KEİPA 49. Genel Kurulu, KEİPA, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, tbmm
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER