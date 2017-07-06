KEİPA 49. Genel Kurulu devam ediyor

Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı" olduğu KEİPA 49. Genel Kurulu'nun birinci oturumunda, parlamenter asamblenin çalışma raporunun sunumu yapıldı. KEİ'nin, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının (KTKB), KEİ İş Konseyinin ve Uluslararası Karadeniz Araştırma Merkezinin (UKAM) faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmenin ardından, KEİPA ile iş birliği talepleri ele alındı.

İkinci oturumda ise "Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri" ile "Hukuk ve Siyasi İşler" raporları sunuldu.

KEİPA 49. Genel Kurulu'nun bugün düzenlenecek üçüncü oturumunda, "Kültür, Eğitim ve Sosyal İşleri" raporu sunulacak ve "KEİPA Organizasyon İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısının Seçimi" ile "KEİPA beş başkan yardımcısının ve KEİPA Mali işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısının Seçimi" gerçekleştirilecek.

Dördüncü oturumun ardından da genel kurul sona erecek.